El creador de Twitter lanza una ‘app’ de mensajería encriptada que funciona sin internet

El empresario Jack Dorsey, uno de los creadores de Twitter y Bluesky, lanzó este lunes una aplicación de mensajería descentralizada y encriptada que usa la red de conectividad Bluetooth, llamada Bitchat, y que ya está probando un grupo de 10.000 usuarios.

Dorsey comunicó a través de X que Bitchat es una especie de experimento suyo que le recuerda al antiguo chat IRC y explicó que se trata de un servicio de «red en malla» Bluetooth, por lo que funciona sin internet, y además no usa «servidores, cuentas o recolección de datos».

El excéntrico empresario dijo que la versión beta, disponible en TestFlight, ya ha alcanzado un máximo de 10.000 personas y la están revisando para su lanzamiento completo, mientras respondía a lo largo de la jornada a los comentarios de quienes la han probado.

my weekend project to learn about bluetooth mesh networks, relays and store and forward models, message encryption models, and a few other things.

bitchat: bluetooth mesh chat…IRC vibes.

TestFlight: https://t.co/P5zRRX0TB3

GitHub: https://t.co/Yphb3Izm0P pic.twitter.com/yxZxiMfMH2

— jack (@jack) July 6, 2025