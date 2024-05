Un Yeti diferente

(Escrito por Óscar Álvarez Delgado / Tribuna de la Habana)

El pasado 11 de mayo, la Carrera la Amistad (o de la embajada de Rusia como popularmente le llaman los corredores), contó con un Andarín inesperado, el Yeti. Su presencia llamó la atención de cuántos allí se encontraban, rompiendo con ello el mito que sobre sus “primos del Himalaya” se ha creado de ser tímidos y escurridizos.

Contrario a sus “parientes lejanos” el Yeti cubano se mostró atento con cuántos a él se acercaron, accediendo a tomarse fotos con ellos, y conversar de diversos temas. Solo cuando le pedimos una entrevista para Tribuna de La Habana mostró atisbos del temor que se le achaca “a los de su especie”, pero finalmente accedió, con la condición de que fuese breve, pues se estaba preparando para correr los cerca de 3.7 kilómetros de la carrera.

De esa forma conocimos que comenzó en la actuación en un grupo de aficionados, cuando tenía 13-14 años y su llegada a la telenovela Viceversa fue a través de casting, debiendo vencer tres rondas, hasta que finalmente le llamaron. De ahí en adelante comenzaría un arduo proceso de estudio buscando vestir la piel de un drogadicto.

Comenta que ese proceso “fue muy complejo, sobre todo porque en la televisión, al menos con la profundidad con que lo narra la novela, no hay referentes. Intenté buscar, pero no encontré por donde guiarme. Ello me obligó a estudiar más a fondo el personaje, a una preparación intensa, ver series y novelas que trataran el tema, incluso ir al hospital en busca de más información. Creo es un personaje muy necesario”.

Mientras conversamos, las personas pasan a su lado, le saludan, todos quieren tirarse una foto con él, pero deberán de esperarse, al menos, por unos pocos minutos más. Otros, dudosos, preguntan si en verdad se trata del Yeti. La barba y el bigote han desaparecido del rostro de Luis Ángeles León, Su estatura parece haber cambiado, los cerca 1.78 – 1.80 que aparenta en la telenovela se han “reducido”, se lo comento, le pregunto cómo es eso posible, de inmediato una sonrisa y la picaresca del Yeti aparecen en su rostro: “Ah, no sé. Será la cámara. Lamento decepcionarte, soy bajito.

Claro que no es a mí -le hago saber- a quien en todo caso puede decepcionar, sino a las mujeres que miran la telenovela y dicen ñoooooo… me pasaron gato por liebre. Insisto en saber su estatura real. Se sonríe, con esa picardía que el Yeti mostraba en la telenovela cuando estaba contento sin “tocarse”, una picardía que evidentemente es suya, y me dice: “diga 1.72, si quiere ayudarme”. No queda más remedio que reírme, porque en realidad, no llega al 1.71 que mido, aunque tampoco que muy por debajo. Así que, para “ayudarle”, vamos a dejarlo en 1.72.

Pero dejando atrás el tema de la estatura, del bigote y la barba que “pasaron a mejor vida”, está el referido al tiempo que lleva corriendo, pues no es de los andarines que habitualmente uno ve en estas carreras. Y a decir verdad, no nos equivocamos, pues el Yeti comenzó a correr, como deporte, “justamente con la telenovela. Soy bastante activo deportivamente y sufrí una lesión en el hombro y sentía mucho estrés, muchas cosas. Tomo los ejercicios como terapia. Es algo muy personal mío, así que probé correr justamente grabando la telenovela”

“De eso hace ya un año. Pero siempre de forms autodidacta, como un hobby. Y sí, esta es la primera vez que corro de forma oficial”. Nos comenta que normalmente corre entre 8 – 10 kilómetros, pero que hace cerca de un mes no hace nada. Le digo entonces no hay que preocuparse, la carrera no llega a 5 kilómetros. Mira al corredor que tiene al lado, abre los brazos, “No me dijiste eso”. Evidentemente pensó era mayor la distancia. Nos despedimos, la hora de la salida se acerca y hay que calentar, además, la cola para fotografiarse ha crecido rápidamente.

Un rato después llegó el momento de la salida. Tras casi 1.5 kilómetros de carrera logro darle alcance. El pelo andando de un lado al otro le identifica desde lejos. Le saludo sin parar, le doy aliento para que siga. No “pica” y sigue al lado de su compañero de carrera. Minutos más tarde llega a la meta, chorreando sudor por todos lados.

El sol de las 10:00 de la mañana ha hecho estragos en los andarines. Lo felicito por terminar, ha sido una mañana donde el sol no tuvo piedad, paro finalmente logró llegar a la meta, a ese lugar donde nuevamente vuelve a ser centro de atención, a tirarse fotos con quienes se lo piden, a responder preguntas a medias, cuando se trata de la telenovela. El Yeti, al menos el de La Habana, no es un ser huraño, y mucho menos tímido, como algunos insisten en pintar a sus “primos” del Himalaya.