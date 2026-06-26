Rodríguez reveló, además, del rescate con vida de decenas de venezolanos, lo cual “nos causa alegría que puedan dar ese abrazo a su familia y seres queridos”, acotó.

La jefa de Estado aludió también a las 214 réplicas ocurridas después de los terremotos de 7,2 y 7,5 del miércoles que expresan y demuestran la actividad sísmica en el territorio.

Ambos fenómenos naturales remecieron varios de los estados del norte de la nación con graves afectaciones en la infraestructura de viviendas, comercios y otros, además de daños humanos.

“Vamos al rescate de las personas que están aún atrapadas bajo los escombros, en cuya labor nos encontramos sin descanso”, aseguró.

Se refirió a la importancia del despeje de la viabilidad que permitió a los rescatistas, organismos de seguridad ciudadana y efectivos militares desplazarse por toda la región guaireña, así como abordar aspectos logísticos como la distribución de alimentos y agua.

Rodríguez manifestó que están en un proceso de saturación de estos productos vitales para atender a la población.

Resaltó que en este contexto adoptaron la decisión de militarizar a La Guaira con el despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y sus distintos componentes para atender “esta coyuntura tan dura”.

Por otro lado, agradeció a los motorizados que de manera espontánea ofrecieron su mecanismo de transporte para llevar a La Guaira alimentos y agua, y a los voluntarios que colaboran en expresión del “gran corazón de nuestro pueblo y la solidaridad”, apostilló.

En especial trasladó un reconocimiento a los rescatistas que están llegando de todos los estados del país para sumarse a las tareas de salvar con vida a las personas que se encontraban en edificios y viviendas colapsados.

Anunció que realiza un levantamiento económico de los comercios en las zonas más afectadas y sobre las acciones especiales con las familias a través del Sistema Patria para atender las necesidades más perentorias en estos momentos.

La dignataria encargada agradeció la solidaridad mundial con el pueblo y Gobierno bolivariano, expresada en mensajes, pero también con el envío de personal especializado e insumos vitales de países como Estados Unidos, República Dominicana, Suiza, México, Colombia, España, Barbados, entre otros, algunos ya operativos en el terreno.