Cifra de muertos ascendió a mil 430 tras dobles sismos en Venezuela

Los muertos por los sismos del miércoles en Venezuela ascendieron a mil 430, tres mil 238 los heridos y los damnificados tres mil 142, informó este sábado en declaraciones el presidente de la Asamblea Nacional (parlamento) Jorge Rodríguez.

El diputado realizó un balance de las atenciones ofrecidas por el Estado venezolano en las últimas horas ante la emergencia que vive el país, que demandó hasta el momento más de cinco mil asistencias médicas a la población y atención a 73 mil familias afectadas.

Precisó, además, que fueron distribuidos siete millones 200 mil kilogramos de alimentos a los pobladores, junto a más de 16 mil bolsas directas de comida y tan solo en La Guaira 220 mil 434 comidas calientes.

Rodríguez manifestó que después de los seísmos de 7,2 y 7,5 de magnitud del 24 de junio, ocurrieron 430 réplicas que, como pudo constatar Prensa Latina, algunas fueron perceptibles con magnitudes superiores a los cuatro, según reportes de la Fundación de Investigaciones Sismológicas de Venezuela.

Comentó que todavía hay personas durmiendo en las plazas, parques y canchas por temor a retornar a sus hogares, a pesar de haber sido declarados actos.

Anunció la habilitación de refugios para los que quieran ir a dormir y los que no, al menos vayan asearse y a comer.

El presidente del Poder Legislativo comunicó que a las ayudas internacionales llegadas se sumaron 16 médicos de Curazao, rescatistas y personal médico de Argentina, otros expertos en rescate y personal médico de Qatar, rescatistas y caninos de Puerto Rico y siete efectivos de seguridad de Barbados.

De las 21 delegaciones internacionales, puntualizó, adicionaron dos mil 242 rescatistas, 96 caninos, 40 vehículos de carga y 32 vehículos de traslado y entre materiales, equipos y herramientas suman 103,7 toneladas y tres toneladas de medicamentos.

Mencionó, además, la incorporación de 30 mil venezolanos que laboran en las áreas de desastre entre efectivos militares, policiales, rescatistas, personal médico y paramédico, acompañantes y sicólogos.

El legislador aludió también a los dos mil 697 voluntarios que serán trasladados de manera ordenada hacia el estado de La Guaira, para lo cual ya se organizan los equipos de traslado.

Rodríguez expresó que como ha habido millones de expresiones de “bondad, afecto, camaradería, compasión, acompañamiento y ayuda”, también la maldad se ha expresado en forma minoritaria con la propagación de noticias falsas como la del viaducto que enlaza Caracas con La Guaira.

Al respecto, aseguró que este está «en perfectas condiciones» luego de las evaluaciones ejecutadas por los técnicos, quienes realizan valoraciones y estudios profesionales cada 12 horas.

Por último, exhortó a mantenerse en unidad nacional ante este “terrible infortunio” del cual saldrán más fuertes y unidos que nunca.