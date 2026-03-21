Muchos domingos para Verónica Lynn

(Escrito por: Valia Valdés)

Los audiovisuales de Pedro Maytín resultan testimonios valiosos sobre la vida profesional de figuras de la escena y colectivos artísticos que han realizado aportes significativos a la cultura de la isla.

Con el respaldo del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y el Sello Producciones Caricatos, el realizador ha centrado el protagonismo de algunos de sus documentales en Premios Nacionales de Danza como Alfredo O’ Farrill, Johannes García, Santiago Alfonso, y también en la tradición vernácula del teatro cubano.

En estos momentos, Maytín edita un próximo estreno que tiene como título provisional: Un domingo para Verónica, dedicado al Premio Nacional de Teatro y Televisión Verónica Lynn, a partir del guion de Norge Espinosa y el propio director.

Según Pedro, el documental no aspira a ser la monografía de una gran actriz, sino el repaso de sus desempeños más notables en el teatro, la televisión, la radio y el cine.

La obra de 27 minutos propone valoraciones de personalidades cercanas a “Vero” a lo largo de su extensa carrera, entre ellas: Diana Rosa Suárez, Paula Alí, Maruja Calvo y Fernando Hechavarría.

También aparecen en pantalla el joven equipo de creación del espectáculo Un domingo llamado Deseo, e investigadores y críticos que han profundizado en la trayectoria de la artista: Omar Valiño, Yuris Nórido y Yana Elsa Brugal, autora del libro: Verónica Lynn. Una vida en el arte.

Pedro Maytín comenta acerca de los materiales que grafican el audiovisual y contribuyen a rememorar la carrera de la reconocida figura:

“Utilizamos grabaciones del proceso de ensayos y funciones de su obra más reciente, Un domingo llamado Deseo, escrita y dirigida por Norge Espinosa, porque nos permiten seguirla desde ese eje, recordarla en toda su órbita y festejar su vida, a través de tantos personajes”.

“Además, incluimos fotografías del teatro de los años 50, kinescopios de la televisión, grabaciones en video de: Santa Camila, Aire frío, Sol de Batey, Entre mamparas, El derecho de soñar, y fragmentos de los filmes: Una pelea cubana contra los demonios, Lejanía, La bella del Alhambra y Candelaria”.

El documentalista expresa profunda gratitud hacia Norge Espinosa, a quien lo une la colaboración por más de veinte años en el Consejo Nacional de las Artes Escénicas:

“Fue Norge quien me involucró en el proyecto de Un domingo llamado Deseo. Pude asistir a los ensayos en distintos momentos y registrar escenas fundamentales; más tarde, tuve el privilegio de ser el videógrafo de casi todas las funciones, lo que me permitió reunir un material invaluable sobre Verónica y Carlos Pérez Peña, dos de nuestros más grandes Premios Nacionales de Teatro”.

Acerca de la significación personal del documental, refiere Maytín:

“Tener la oportunidad de trabajar con una actriz como Verónica Lynn es el sueño de cualquier realizador. Es una leyenda de la actuación en Cuba, que ha transitado por todos los géneros, siempre con excelencia. Entrevistarla fue recibir una clase de historia del teatro cubano contada en primera persona, sumergirme en la evocación de La Habana teatral y en la referencia a dos de sus inolvidables personajes: Santa Camila de La Habana Vieja y Luz Marina Romaguera”.

Concluye el director:

“Verla tan lúcida y con tanta vitalidad, con la fuerza necesaria para seguir aportando a la escena cubana, es un privilegio que atesoro. Agradezco a Verónica por permitirme trabajar con su imagen y homenajear sus 95 años, y a Norge por abrirme las puertas a esta experiencia única, la cual no hubiera sido posible sin el interés de la Agencia Caricatos”.