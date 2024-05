Viceversa: un juego de límites

(Escrito por Eduardo Pinto Sánchez)

Quien rememore con detenimiento los primeros capítulos de Viceversa coincidirá conmigo en lo poco de entretenimiento y altura creativa que auguraba este dramatizado. Sin embargo, de la apatía por las soporíferas atmósferas de las secuencias preliminares, el folletín televisivo fue encaminándose hacia una creciente popularidad, cada vez más sostenida en el diseño de líneas narrativas que alimentan, constantemente, la polémica.

Los — no pocas veces — enardecidos y desbordados debates que se suceden entre el fandom certifican que, mientras los «dimes y diretes» de los personajes alimenten una historia que enganche y dé cabida para replicar memes, chistes y opiniones en los grupos de Facebook o WhatsApp, la mayoría de su audiencia garantizará una importante cuota de éxito.

No hay mucho espacio, entonces, para una visión escrutadora o crítica sobre estilos y formas. Por muy marcada que sea la crisis del género a nivel global en Cuba, los modos de consumo y de decodificación de la telenovela parecen no haber variado mucho: se trata del relato, no de la forma. Y como del relato se trata, hablemos de ello.