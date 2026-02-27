Perlavisión

Visita Díaz-Canel zona de defensa en Mayabeque en día de preparación

Presidencia Cuba

Feb 27, 2026 #Día Nacional de la Defensa, #Presidente cubano

En el cuarto Día Nacional de la Defensa de febrero, el Presidente del Consejo de Defensa Nacional, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó la Zona de Defensa Norte de San José de Las Lajas, ubicada en uno de los nodos de acceso a la capital del país y a la de la provincia de Mayabeque.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de #Cuba y Presidente de la República presenció la preparación de las Brigadas de Producción y Defensa, de las Milicias de Tropas Territoriales, y otras formaciones militares para enfrentar y derrotar al agresor.

Estuvo acompañado por el ministro de Minfar, general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera; el general de División Ernest Feijóo Eiró, jefe del Ejército Occidental; el presidente del Consejo de Defensa Provincial de Mayabeque, Edelso Antonio Ramos Linares, y otros jefes.

Presidencia Cuba

