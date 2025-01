Visti Cárdenas: Maestro de los Resúmenes Impopulares de las Telenovelas

Diseño de presentación de los Resúmenes impopulares de Renacer. Varían de acuerdo con el capítulo. // Captura de su perfil en Facebook

(Escrito por: Maya Quiroga)

En el vasto universo de las redes sociales, donde la creatividad y el humor se fusionan, emerge la figura de Visti Cárdenas. Este multifacético artista cubano, que domina el humor, la actuación, la música y la creación digital, ha conquistado a miles de seguidores con su ingeniosa disección de las telenovelas cubanas.

Sus “Resúmenes Impopulares”, publicados en Facebook, no son simples sumarios, sino agudas observaciones sazonadas con el picante humor cubano. En el universo digital, Visti se ha convertido en una voz influyente en el campo del entretenimiento digital, al ofrecer contenidos que no solo divierten sino que también invitan a la reflexión.

Hoy, nos sumergiremos en el mundo de Visti para descubrir qué hay detrás de su éxito y cómo logra conectar con un público ávido de risas y críticas constructivas.

¿Cuándo empezaste a redactar los resúmenes y qué te motivó a hacerlos?

– Los resúmenes impopulares empecé a hacerlos a partir de la novela Viceversa. Yo me trazo la meta de resumir cada uno de los capítulos de las telenovelas, uno por uno, y los voy haciendo en tiempo real mientras veo la novela. Al mismo tiempo voy escribiendo lo que va pasando como si fuera una escaleta, con comentarios y reseñándola pero, dando mi punto de vista, claro, siempre desde el choteo, pero con conocimiento.

“Soy una persona que conoce de cine porque estudio realización audiovisual, en la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual, y he tenido experiencia como guionista de muchos programas. También tengo mi carrera como humorista con el grupo Punto y Coma, y como solista también.

“Creaba contenido para las redes sociales desde antes de la pandemia cuando comenzaron las retransmisiones de las novelas, en ciertos horarios, y como uno ya las vio, y conoce a los personajes, empieza a sacarle contenido humorístico a veces, como el cubano que lo critica todo, y también lo hice como una especie de necesidad.

“Muchas veces tengo que ver las novelas por YouTube, o por otras vías alternativas, porque con el tema del déficit energético que atraviesa el país, muchas personas no pueden verlas en los horarios habituales, o las ven en retransmisión, pero muchos han decidido leer los resúmenes míos y por ahí enterarse de por dónde van los tiros. La gente se divierte mucho y he conseguido muchos seguidores”.

¿Cómo crees que han sido recibidos por parte de los realizadores y artistas vinculados a la producción de las telenovelas?

– A los realizadores, y muchas personas del equipo que han leído los resúmenes, en general les parece bien, y los comparten entre ellos, porque no es desde la burla cínica. Si hay alguno que se ha puesto molesto conmigo no me lo ha expresado de esa forma.

“Conozco a la mayoría, muchos somos colegas, de hecho, lo que hacen es divertirse, lo toman como una gran broma, pero al mismo tiempo, saben lo que se puede hacer bien y las cosas que van saliendo mal.

“Ya lo decía el apóstol: ‘El humor es un látigo con cascabeles en la punta’. Solamente pretendo señalar los puntos flacos y muchas personas concuerdan conmigo. La idea es que el producto tenga la calidad necesaria y que no sea una cosa deficiente, como se ha visto en muchos casos.

“Siempre trato de hacer como una crítica constructiva, y creo que estamos en un momento donde la crítica y la autocrítica son muy necesarias, porque si no se cae en la hipocresía y en el conformismo. Y claro, con las redes sociales se ha democratizado el pensamiento y la crítica, y eso ayuda mucho al producto final”.

En tu opinión, ¿qué tienen en común el humor, la música y la telenovela?

– La música es una parte esencial de mi vida y de mi carrera porque me gradué de la Escuela Nacional de Arte, de Guitarra Clásica, con el profesor Francisco Rodríguez, un gran maestro y amigo.

“Siempre me he sentido músico y creador, sobre todo dentro del grupo Punto y Coma, donde la música es el plato fuerte. También he hecho mis contribuciones a algunos telefilmes.

“Y la música y el humor están estrechamente vinculados, incluso la música más seria. Hay sonatas de Mozart, y obras románticas, que tienen un contenido humorístico tremendo e imperceptible pero tienes que conocer la anécdota, o el chisme detrás de ellas.

“Les Luthiers es uno de los grandes referentes. Y en la música cubana hay muchos compositores que utilizan el humor como una herramienta. Digamos, el Guayabero, Juan Formell, el trío Matamoros, y humoristas como Jorge Díaz.

“Ahora, la novela y el humor –indirectamente– tienen su relación porque el melodrama, –que es el género de las telenovelas, tiene muchos guiños a la comedia romántica. Entonces es muy normal, a nivel dramatúrgico y narrativo, que haya muchas escenas con tonos de comedia, donde se manejen esos registros y eso está bien. Ahora, lo que está mal es que una escena pretenda ser seria y la gente se termine riendo porque estás provocando el efecto contrario”.

¿Cuál es tu valoración sobre la telenovela Renacer cuando se encuentra a pocos capítulos de su final?

– Creo que al final de la novela va a pasar lo que todos hemos sospechado, más o menos. Esta novela ha tenido muchas cosas interesantes. Ha tenido caminos que han sabido tratarse bien y los actores los han defendido y ha tenido una dirección bastante digna.

“A mí, en lo personal, hay cosas que no me gustaron mucho, pero que sin duda funcionan. A nivel de la historia hay conflictos que se pudieron haber tratado de otras maneras y que los personajes pudieran tener un arco más satisfactorio. Pero en sentido general ha sido una novela que ha dado de qué hablar y eso es importante: que las cosas suenen”.