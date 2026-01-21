Xi Jinping aprueba nueva ayuda a Cuba

(Foto: CGTN)

El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, aprobó 80 millones de dólares y un donativo de 60 mil toneladas de arroz de ayuda a Cuba, decisión ampliamente destacada en la isla.

El embajador en La Habana, Hua Xin, comunicó oficialmente la instrucción de su gobierno al presidente, Miguel Díaz-Canel, durante un encuentro en el Palacio de la Revolución.

La nueva ronda de la asistencia financiera emergente está destinada a la adquisición de equipamiento eléctrico y otras necesidades urgentes, mientras el apoyo alimentario se une a otras 30 mil toneladas del cereal, aprobadas anteriormente.

Hua Xin, resaltó los encuentros en los últimos días entre las autoridades de ambos países, entre ellos el sostenido por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y el enviado especial de China para Asuntos América Latina y el Caribe, Qiu Xiaoqi, reseñó el diario Granma.

Igualmente, mencionó las conversaciones con el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Oscar Pérez-Oliva; con el ministro de Energía y Minas Vicente de la O, y Carlos Miguel Pereira, director general de Asuntos Bilaterales de la Cancillería.

El embajador del gigante asiático comentó sobre la decisión del liderazgo de la hermana nación, de modificar las modalidades en que se estaban desarrollando los proyectos de los donativos de 200 MW en energía solar fotovoltaica y la entrega de cinco mil kits de paneles solares fotovoltaicos para viviendas aisladas, para lo cual acordaron la designación de una empresa ejecutora.

El jefe de Estado de la nación caribeña extendió al diplomático chino los más cálidos saludos en este nuevo encuentro y subrayó su intensa actividad en el país en estos días, que incluye la entrega de la primera parte del donativo de arroz aprobado anteriormente por la República Popular China.

Asimismo, el también Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, ponderó el buen estado de los relaciones bilaterales y subrayó el avance en la Fase Cuatro del programa de transformación digital con apoyo chino, así como los resultados en el proyecto de televisión en alta definición y otras tecnologías.