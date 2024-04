El número 5 del Gigante del Escambray ahora en la camiseta de Xian Vega

La semana anterior le contamos la historia del pelotero capitalino Xian Vega Urrutia, convertido de León en Elefante y que juega la primera base con el número cinco, el número de Antonio Muñoz, el Gigante del Escambray.

Consciente de la responsabilidad que representaba para su hijo llevar el número cinco y jugar la inicial, el padre de Xian, conocido por mucho, nos cuenta sobre el diálogo con Muñoz.

Herón Vega Granados, actor de la televisión cubana y padre de Xian dijo a este reportero que “cuando Xiam debutó en Cienfuegos, yo vi a Antonio Muñoz y le dije: Muñoz, va a debutar mi hijo en primera base y con el número 5, qué gran responsabilidad tiene, ¿usted no se pone bravo? y me respondió con su naturalidad: claro que no, Herón. al contrario, que debute con el número 5, que juegue con el número 5, porque a mí lo que me guste es que me recuerden y que yo siga vivo entre la gente, y si tu hijo tiene el número 5 que juegue y lo haga grande, igual que el mío”.

Nada, que para Antonio Muñoz, grande entre los grandes del béisbol cubano que tiene como mayor fortuna la sencillez, modestia y humildad, todo lo que se haga por el deporte de las bolas y los strikes es bienvenido para él y así lo corrobora su proyecto comunitario de pequeños gigantes.