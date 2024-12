Elon Musk prepara X Mail, su correo electrónico para competir con Gmail

El fundador de Tesla y SpaceX continúa expandiendo su visión de X como una «aplicación para todo». Tal y como recogen en Android Police, Musk pretende competir directamente contra Gmail con una nueva app llamada X Mail con la que, de paso, revolucionar el correo electrónico con una interfaz minimalista basada en mensajes directos que, al mismo tiempo, simplificará la forma en que los usuarios se relacionan en X.

La plataforma anteriormente conocida como Twitter está experimentando una transformación radical bajo el liderazgo de Musk. Mientras servicios como Threads ganan terreno con 100 millones de usuarios diarios, el multimillonario apuesta por diversificar su oferta, incluyendo un portal de empleo similar a LinkedIn y Grok, su chatbot de IA gratuito, que ya ha dado las primeras muestras de no ser muy buena idea.

La ambición de Musk: replicar el éxito en nuevos territorios

El patrón es claro: Musk busca replicar servicios existentes bajo su marca X. Como ya hizo con OpenAI, donde pasó de cofundador a competidor, ahora pretende desafiar el dominio de Gmail con una propuesta simplificada. El formato propuesto seguiría el esquema «usuario@x.com», eliminando hilos y formato tradicional del correo.

Sin embargo, los expertos son escépticos. Gmail cuenta con más de 1.800 millones de usuarios activos en 2024 y está profundamente integrado en el ecosistema de Google. La interfaz simplificada que propone Musk podría atraer a usuarios cansados del correo tradicional, pero difícilmente competirá con las funciones avanzadas de Gmail.

La estrategia de Musk parece clara: diversificar X más allá de las redes sociales. Mientras Bluesky gana adopción y X pierde terreno, el empresario explora nuevas vías de negocio. Recientemente anunció la creación de un estudio de videojuegos con IA, sumándose a sus proyectos espaciales, donde su empresa se encargará de la destrucción controlada de la Estación Espacial Internacional.

That’s exactly what we are going to do — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2024

No obstante, el historial de Musk muestra un patrón reconocible del que ya hemos hablado más arriba: no innova, sólo copia tecnologías ya existentes. X Mail podría quedarse en una simple idea lanzada para tantear la reacción del público, como ha sucedido con otros anuncios similares. Por ahora, no hay fecha de lanzamiento ni detalles concretos sobre su implementación, solo la promesa de que está «en la lista de cosas por hacer».

La realidad es que competir con Gmail requiere más que una interfaz simplificada. El servicio de Google ofrece búsqueda avanzada, integración con Workspace y robustas funciones de seguridad. Para que X Mail tenga éxito, necesitará ofrecer ventajas significativas que justifiquen el cambio para los usuarios, un desafío que incluso para alguien con los recursos de Musk parece considerable.

Es díficil tomarse en serio a Musk cuando muchas de sus aventuras son fracasos sonados y algunas de sus empresas no son de su creación. Vale la pena recordar, por ejemplo, que Tesla fue, originalmente, una compañía puesta en marcha por Martin Eberhard y Marc Trappening, con la que Musk no tuvo nada que ver hasta 2005. También es de recibo recordar que X.com fue originalmente un banco online que, en 1999, se fusionó con Confinity (empresa controlada por Peter Thiel, Max Levchin y Luke Nosek) para dar lugar a PayPal. Y, por cierto, el sudafricano no ha abandonado del todo la idea del banco online.

Si algo ha hecho Elon Musk con sus empresas es, en todo caso, gastar cantidades ingentes de dinero para especular. Con esa especulación se crea una burbuja en la que todos sus contactos consiguen influencia y riqueza, y de la que todos saltan a la vez antes de que estalle. Cuesta ver X Mail siendo algo más que un intento fallido (y van…) del hijo del propietario de una mina de esmeraldas que ha conseguido hacer del esquema Ponzi un arte.

(Tomado de La Vanguardia)