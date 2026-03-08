La cienfueguera Yanisleidy Suárez Fuentes fue deportista de lucha y judo, en la actualidad es árbitro nacional de esta última disciplina e internacional en boxeo además es entrenadora de judo desde edades tempranas.

Suárez Fuente nos cuenta que llegó al judo de forma casual, «ni estaba en mis planes practicar este deporte, me gustaba más el karate, el taekwondo y cosas así lo que más veía en el televisor, hasta que llegué a este mundo primero fui atleta de lucha y después de judo, del cual me enamoré y creo que ha sido lo mejor que me he pasado».

«Una vez terminada la vida activa como atleta del equipo nacional, me quedó aquello de hacer un poco má, por eso decidí incursionar en la práctica de la lucha libre. aunque no fue lo que yo esperaba y pensaba ,pero fue una experiencia más y lo disfruté».

«Ha llevado mucho empeño, sacrificio, disciplina y sobre todo mucha resistencia, a partir de ahí pienso que nada es fácil y en cuanto al arbitraje podemos decir que me fue un poco más difícil iniciarme en el boxeo porque había que romper muchos tabúes. El boxeo era un área mayormente dominada por los hombres y sobre todo aquí en Cuba, pero poco a poco hemos ido eliminando todas esas barreras y en lo personal conté siempre con el apoyo de mis compañeros que ha sido fundamental y de lo cual ha dependido en gran medida el desarrollo que ha podido alcanzar hasta el día de hoy».

«Pienso que ha sido lo mejor que me pudo haber pasado porque amo lo que hago , no pienso dejar esto porque es lo que me mueve ,lo que yo, siente en mi ser , y siento que el judo es parte de mi vida e incluso trabajo como entrenadora de niños en las edades primarias».

Esta es la historia de una mujer que cumplió sus sueños enfrentando tabúes sociales por preferir desempeñarse en deportes generalmente para hombres.