¿Tu cara en un deepfake? YouTube tendrá cómo detectarlo

¿Alguna vez viste un vídeo de un famoso promocionando algo raro y pensaste «esto no lo dijo»? ¿O un político apareció diciendo algo que jamás firmaría? Bienvenido al mundo de los deepfakes. YouTube lo sabe. Y está cansado.

La plataforma de vídeos más grande del mundo tiene un problema. Y no es menor. Los deepfakes creados con inteligencia artificial se multiplicaron al ritmo de las herramientas generativas. Ahora cualquiera puede poner tu cara en un vídeo que nunca grabaste. Tu voz en un discurso que nunca pronunciaste. Y YouTube, hasta ahora, recién se enteraba cuando alguien se quejaba.

Esa época, al menos en el papel, está por terminar.

Content ID, pero para tu cara

YouTube trabaja en una herramienta de «detección de semejanza». ¿El modelo? El famoso Content ID, ese sistema que desde hace años identifica automáticamente música o vídeos con derechos de autor. La diferencia ahora es que el blanco no será una canción. Será tu rostro. Tu voz. Tu identidad.

¿Y cómo funciona la magia? Con más inteligencia artificial, claro. El sistema utilizará IA para analizar vídeos subidos a la plataforma y detectar si alguien está usando una cara o una voz generada artificialmente. Si encuentra una posible copia digital, el afectado recibirá una notificación, podrá revisar el contenido. Y pedir que lo bajen.

De manual, suena perfecto. La práctica, ya se verá.

¿Quiénes entran primero? Los que facturan

YouTube no va a proteger a todo el mundo desde el día uno. Al menos por ahora, la iniciativa estará dirigida a creadores, youtubers, periodistas y figuras públicas. Es decir: los que generan tráfico, plataforma y, sobre todo, ingresos publicitarios.

Para acceder, los interesados deberán pasar por un proceso de verificación. ¿Los requisitos? Documentación oficial. Y un vídeo selfie de confirmación. Con esos datos, YouTube generará una referencia biométrica. Una especie de huella digital de tu cara. Luego, cada vez que alguien suba un vídeo sospechoso, el sistema comparará. Si coincide con tu referencia, alerta.

La idea es simple: que nadie pueda hacerse pasar por quien no es. Ni siquiera en el momento de validar su propia identidad.