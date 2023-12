Yuneisy y la consagración como entrenadora de atletismo en Cienfuegos

Escucha la Nota Escucha la Nota

Dos años sin participación en competencias nacionales de los atletas de lanzamiento de la categoría 13 -14 años no desanimaron a Yuneisy Rodríguez Lazo, entrenadora de esta área en la Perla del Sur, quien con sentido de pertenencia y amor al deporte mantuvo su trabajo en la pista Rosendo Brunet con los atletas de la escuela de alto rendimiento Jorge Agostini Villasana, de Cienfuegos, sin saber cuándo tendría participación en competencia oficiales.

“Los muchachos están muy motivados, la semana pasada tuvimos oportunidad de topar con Villa Clara, donde por primera vez conocieron el rigor de las competencias, pero eso los prepara desde el inicio”, expresa Rodríguez Lazo.

Mailan Acea Montoya dijo que está muy contenta y motivada por participar en los juegos escolares y se prepara para tener un buen resultados y abrirse camino en un deporte que desde niña le gusta mucho .

Felicidades a Yuneisy quien con su perseverancia y entrega mantuvo su trabajo y con ella un grupo de atletas que la siguieron esperando este momento, porque más allá de entrenadora, ella sin dejar de ser exigente se ha ganado el respeto y cariño de sus pupilos que la tienen como una madre.

Daniel Fonseca Castellano, atleta de jabalina, confiesa que la profesara es para él como su madre, los ayuda mucho, “ella siempre está disponible para enseñar”.

Por su parte Yoslaine Fernández Pérez, de lanzamiento del disco, reconoce que la profesora es como su madre porque los guía todo el tiempo y “prácticamente estamos más tiempo con ella que en nuestras casas y aunque te llame la atención lo hace de una forma tan correcta que llegas a darle la razón para después hacer mejor los entrenamientos”.

En tiempos donde muchos entrenadores se apartan de lo que más conocen y saben hacer ,esta mujer con casi tres lustros como entrenadora de lanzamiento no renunció a su gran amor el deporte rey.

Yuneisy Rodríguez Lazo manifiesta que todos forman una familia para ayudarse mutuamente y cualquier problema que tengan sus muchachos es problema de ella también , ellos son como sus hijos, ella es la máxima responsable tanto en la escuela como en el deporte.

“Me preocupa si desayunaron , si le hace falta medicamento los trabajos prácticos, tareas evaluativas, no hago las cosas por tener recompensa alguna, simplemente trabajo por que me gusta es lo primero, y lo otro obtener resultados, porque ellos se sientan bien en lo que hacen y eso me reconforta a mí ,y cada día me siento mejor en mi profesión”.

Como Yuneisy, hay otros entrenadores en el país que preservan su estatus con ética y profesionalidad, sin estar ajenos a la falta de implementos deportivos para la práctica del deporte, pero continúan aportando sus conocimientos al deporte cubano.