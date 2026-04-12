Zelma Morales: la mujer de la voz imponente que habitó la pantalla

Hay rostros que no se borran aunque el tiempo avance, aunque las generaciones cambien de canal o aunque la memoria colectiva se desplace hacia nuevas historias. Zelma Morales fue uno de esos rostros: una presencia firme, de voz inconfundible y mirada serena, que se quedó a vivir en la televisión cubana como si la pantalla le perteneciera por derecho propio. Su fallecimiento marca el cierre de una trayectoria artística que nació por azar y se convirtió en destino.

Natural de Caibarién, Zelma no creció con la certeza de ser actriz. Fue en el preuniversitario Raúl Cepero Bonilla donde la vocación empezó a tomar forma, casi como un juego entre amigas. Cuando llegó la convocatoria de la Escuela Nacional de Arte (ENA), se presentó “por embullo”, como ella misma contaba con sencillez. De aquel impulso juvenil surgió una verdad irrefutable: fue la única del grupo que aprobó. El azar, o quizá la intuición, la había elegido a ella.

En la ENA se formó con disciplina y, al graduarse, pasó a las tablas, donde encontró hogar en espacios como el Conjunto Artístico de las FAR, el Teatro Político Bertolt Brecht y el Teatro Mío. El escenario fue su primera patria artística, el lugar donde aprendió a sostener el silencio, la pausa y la emoción contenida.

Pero la televisión la estaba esperando.

Su debut en la pantalla llegó con la serie La frontera del deber (1984), un policiaco en el que interpretó un personaje inicialmente pequeño, pero que terminó ganando presencia capítulo tras capítulo. Era “la mujer del florero”, pareja del personaje de Miguel Navarro. Aquel primer paso fue suficiente para que su rostro comenzara a instalarse en el imaginario del público.

El salto definitivo llegó con Hoy es siempre todavía (1987), telenovela que la convirtió en una figura popularísima. Allí dio vida a una maestra que se enamoraba de un joven estudiante interpretado por Francisco Gattorno. La historia trascendió la pantalla: mientras la novela se transmitía, Zelma recibía cartas de adolescentes enamorados de su personaje, confundiendo ficción y realidad en un gesto que hablaba del poder de su interpretación.

La fama, sin embargo, también tuvo su cara inesperada. Una vez, al salir de los estudios de televisión en el edificio FOCSA tras una transmisión en vivo, fue perseguida por una multitud de jóvenes. Fue, según contaba, uno de los momentos en que el miedo y la emoción se encontraron en el mismo punto: el de una actriz descubriendo la dimensión real de su impacto.

En su carrera también hubo retos interpretativos de gran exigencia. En Tierra Brava (1997), dirigida por Xiomara Blanco, interpretó dos personajes junto a su hermana gemela: Regina, la madre de Verena, y Reina, una monja. Este último rol la obligó a despojarse de recursos habituales: sin maquillaje llamativo, sin gestos seductores, solo la contención y la austeridad como herramientas expresivas. Fue un ejercicio de transformación que ella misma reconocía como uno de los más complejos de su carrera.

A lo largo de los años, Zelma Morales consolidó una filmografía televisiva y cinematográfica que incluye títulos como Finlay (1987), Si me pudieras querer, Destino prohibido (2000), Polvo en el viento (2008), Santa María del Porvenir (2011) y En tiempos de amar, con la que cerró su etapa en la televisión cubana antes de emigrar. Cada uno de esos proyectos añadió una capa distinta a su legado: el de una actriz versátil, capaz de transitar entre la ternura, el conflicto y la autoridad con igual convicción.

Fuera de los sets y los escenarios, Zelma mantenía una personalidad serena, de voz firme y presencia imponente, que no desaparecía con el apagón de las luces. Le apasionaba la psicología, disciplina que alguna vez confesó que habría estudiado de no haberse dedicado a la actuación. Quizá porque, en el fondo, actuar también es una forma de escuchar a los otros desde sus emociones más profundas.

Hoy, con su partida, queda la huella de una actriz que no solo interpretó personajes, sino que ayudó a construir la memoria afectiva de varias generaciones de televidentes. Zelma Morales no fue solo un rostro de la televisión cubana: fue una voz, una mirada y una historia que seguirá repitiéndose cada vez que alguien vuelva a ver sus obras y reconozca, en ella, algo más que ficción.