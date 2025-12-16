📹 – Conmemoran en Cienfuegos aniversario 130 de la Batalla de Mal Tiempo

En el mismo lugar de las acciones donde hace 130 años el Generalísimo Máximo Gómez y su Lugarteniente General Antonio Maceo libraron la Batalla de Mal Tiempo, hecho de armas considerado una de las claves para el avance definitivo de la invasión mambisa hacia Occidente, este 15 de diciembre, ante el Monumento que en mármol perpetúa la vida de los caídos, a unos cinco kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Cruces, tuvo lugar el acto conmemorativo de aquella gesta independentista contra el colonialismo español.

