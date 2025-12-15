Homenaje a Celeste Mendoza y flamenco este fin de semana

“En privado con la Reina”, un homenaje a Celeste Mendoza, es la propuesta que el Centro Dramático de Cienfuegos subirá a las tablas de la Sala Principal del Teatro Tomás Terry este viernes 19 de diciembre a las 3:00 p.m.

Se trata de un unipersonal en el que la actriz Yuleismy Sánchez Jova encarnará a la Reina del Guaguancó, a quien le debemos que el género saliera de los barrios marginales y triunfara en la escena internacional. Lázaro Pérez Valdés dirigirá la puesta de la pieza teatral escrita por Jorge A. Fernández Mallea.

Por su parte la Academia de Baile Flamenco de Joel Zamora celebrará sus recién cumplidos 29 años de fundada con una función el sábado 20 (3:00 p.m.), también en el primer escenario del coliseo.

Las entradas para ambas presentaciones estarán a la venta en la propia taquilla del teatro a un precio de 30 pesos.