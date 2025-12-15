Perlavisión

Presentan en Cienfuegos campaña Sigue a tu ritmo para prevenir el VIH

La campaña Sigue a tu ritmo para prevenir el VIH fue presentada este sábado en la Sala Guanaroca de la Perla del Sur.

Esta iniciativa es fruto de una alianza entre varias entidades que combaten las infecciones de transmisión sexual (ITS), el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) y el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM).

La profilaxis preexposición o PrEP consiste en tomar medicamentos que reducen en más del 90 % la probabilidad de adquirir el VIH mediante relaciones sexuales, y su promoción está dirigida hacia las personas con mayor vulnerabilidad ante el contagio.

Kety Cruz Piloto, especialista en medicina general integral, declaró que los interesados pueden visitar de lunes a viernes la consulta en el Centro Especializado Ambulatorio, donde les realizarán una prueba rápida, si resulta negativa podrán iniciar su tratamiento PrEP y recibir consultas periódicamente.

“Este sistema de prevención incluye a todos los ciudadanos sin importar su preferencia sexual, es accesible para cualquiera que se sienta en riesgo de padecer la enfermedad”, significó.

Como principales propósitos de la campaña aparecen divulgar información detallada de la sobre la PrEP, mostrar evidencias de su efectividad a través de experiencias de los usuarios y eliminar las barreras para acceder a diferentes servicios debido a los estereotipos de género, según Denis Pérez, miembro del equipo de coordinación nacional de Sigue a tu ritmo.

El municipio de Cumanayagua también dispone de personal médico capacitado para aplicar el tratamiento de profilaxis preexposición, y la intención es extenderlo paulatinamente a otros territorios de la provincia.

