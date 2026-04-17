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📹 – Constituyen en Cienfuegos Programa iberoamericano de Ciencia y Tecnología

PorFrank Losa Águila

Abr 17, 2026 #cambio climático, #contaminación, #Universidad de Cienfuegos

Científicos cubanos alertaron sobre el vínculo entre contaminación, cambio climático y floraciones de algas nocivas para la salud en zonas costeras cubanas. Durante una jornada científica sobre cuidados costeros y desarrollo sostenible, la Doctora en Ciencias Nereida Moya, de la Universidad de Cienfuegos (UCf), presentó el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y la red FORCIClim, que impulsan capacidades innovativas frente al cambio climático desde un enfoque integrador.

Por Frank Losa Águila

Productor de Perlavisión.

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