📹 – Destacan calidad en servicios del Pediátrico de Cienfuegos

Ago 23, 2025 #acreditación, #hospital pediátrico, #salud, #título de oro

A sólo unas horas de que fuera acreditado por la Junta Nacional con título de Oro, el Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, de Cienfuegos, recibió la víspera la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Segunda institución de su tipo que en Cuba recibía tal condición -primero fuera de la capital del país- compartir con el personal médico, paramédico y de servicios del Pediátrico cienfueguero era una cuestión ineludible. El siguiente reporte el periodista Guillermo Martínez López lo demuestra:

Por Guillermo Martínez López

Licenciado en Educación. Periodista en Perlavisión.

