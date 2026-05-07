📹 – Educación aplica medidas excepcionales para cierre del curso escolar

Como resultado de la actual contingencia energética que vive el país, el Ministerio de Educación estableció medidas excepcionales en el sistema de evaluaciones con vistas al adelanto del cierre del curso escolar 2025-2026. Acerca de este particular en Cienfuegos, el subdirector provincial del sector, René Vázquez Otero, ofreció declaraciones.

Las particularidades de las medidas para cada nivel de enseñanza, usted puede conocerlas en nuestro Canal si sintoniza a las 4:45 pm de este jueves la Revista Informativa Impacto, espacio en el que comparecerán otros funcionarios del Mined en la Perla del Sur.