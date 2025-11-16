Perlavisión

📹 – Ejecutan fase final de mantenimiento a Unidad No. 4 de «Céspedes»

Nov 16, 2025 #Mantenimiento, #termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, #Unidad No. 4
La Unidad 4 de la Termoeléctrica de Cienfuegos podría estar en línea hoy

Brigadas especializadas de la Empresa Nacional de Mantenimientos a Centrales Eléctricas (EMCE) y de la propia central termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, ejecutan la fase final de los trabajos de recuperación en la Unidad número 4 de esa planta, detenida por rotura desde hace un año.

Autoridades señalan que el cronograma de la intervención establece la entrada al Sistema Eléctroenergético Nacional, antes de finalizar el año. Un equipo de Canal Caribe visitó la usina y conversó con los protagonistas de estos trabajos.

