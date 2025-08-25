📹 – Empresa Azucarera 5 de Septiembre diversifica producciones

La Empresa Agroindustrial Azucarera 5 de Septiembre rediseña su objetivo económico y busca alternativas para garantizar el salario de los trabajadores.

El aprovechamiento de áreas en la industria y las alianzas con otras entidades, facilita mantener más de trescientos obreros activos con ganancias salariales.

A la producción de biofertilizantes, entomófagos y entomopatópenos para combatir enfermedades de la caña, han sumado otras en apoyo a la diversificación de materiales constructivos y actividades de prestación de servicios a la población.