📹 – Empresa Azucarera 5 de Septiembre diversifica producciones

PorGuillermo Martínez López

Ago 25, 2025 #diversificación, #empresa azucarera 5 de Septiembre

La Empresa Agroindustrial Azucarera 5 de Septiembre rediseña su objetivo económico y busca alternativas para garantizar el salario de los trabajadores.

El aprovechamiento de áreas en la industria y las alianzas con otras entidades, facilita mantener más de trescientos obreros activos con ganancias salariales.

A la producción de biofertilizantes, entomófagos y entomopatópenos para combatir enfermedades de la caña, han sumado otras en apoyo a la diversificación de materiales constructivos y actividades de prestación de servicios a la población.

Licenciado en Educación. Periodista en Perlavisión.

