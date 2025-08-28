📹 – Empresa Militar Astillero Centro busca ampliar producciones

La EMI Astillero Centro cuenta con una moderna línea de producción de líquidos para aseo y limpieza.

La reparación de embarcaciones es el objetivo económico fundamental de la Empresa Militar Industrial Astillero Centro, sin embargo, en el contexto actual este colectivo diversifica producciones para incrementar ingresos.

En declaraciones a medios locales, el director general, Capitán de flotilla Gustavo Castellón González, disertó sobre la moderna línea de producción de líquidos para aseo y limpieza, que comercializan en la región central, y la inversión en marcha para instalar una planta de oxígeno que favorecerá a instituciones de la salud e industrias del territorio.