Conmemoran en Cienfuegos aniversario 60 del Partido en el MININT

El emblemático edificio que ocupa actualmente la Aduana resultó uno de los escenarios principales de la construcción del Partido en el Ministerio del Interior en la entonces región Cienfuegos de la antigua provincia de Las Villas.

En aquellos finales de agosto de 1965, Cienfuegos sería el primer territorio donde estas fuerzas se insertarían a la militancia política de la joven Revolución.

Sesenta años después, protagonistas de dicho proceso y sus continuadores volvieron a reunirse para conmemorar el suceso.

Una dramatización de actores aludió a los momentos fundacionales, cuando Aníbal Velaz, entonces jefe provincial del Ministerio del Interior en territorio villareño, convocó a 18 compañeros para encomendarles la tarea.

Los tenientes coroneles pensionados Oscar Cardoso García y José Ramón Chaviano Hernández resultaron dos de aquellos constructores, quienes recibieron de las máximas autoridades de la provincia y el organismo el Sello Conmemorativo 60 Aniversario emitido por la Dirección Política del Ministerio del Interior.

Igualmente se otorgó el reconocimiento a los fundadores Coronel Abilio Riquelme Casaña; Mayor Antero Hernández Ferreira y José Ramón León Castiñeira y el Capitán Braulio López García. Lo recibió en su vivienda el general de brigada Carlos Guillermo González Jiménez y también lo hará el mayor Obdulio Fajardo Ulloa.

Como parte del homenaje se mencionaron los nombres de los constructores que ya no están físicamente y se entregó un ramo de flores a la esposa de Osvaldo Morejón Rodríguez, el otro cienfueguero que integró las primeras comisiones y falleció en 2021.

El Teniente Coronel Yaunel Barrientos Borges, jefe del Organismo Político, dio lectura a la carta de felicitación enviada por el miembro del Buró Político y Ministro del Interior, General de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, y jóvenes del Centenario entregaron los carnés a nuevos militantes del Partido.

Como parte del proceso de estimulación desarrollado recibieron la Condición “60 Aniversario” el Jefe Provincial y el Segundo Jefe; así como al primer instructor de organización teniente coronel Julio Torres Vega; el Secretario de la Comisión de Crecimientos, Sanciones y Desactivaciones y los Secretarios Generales de los Comités del Partido de la Contrainteligencia, el DTI, los Órganos Provinciales, el Cuerpo de Bomberos y SEPSA.

El Primer Secretario del Comité Provincial del Partido Armando Carranza Valladares rememoró los momentos fundacionales y ratificó la confianza del Partido y el pueblo en el Ministerio del Interior, por su papel en la salvaguarda de la Revolución y sus conquistas fundamentales.

Varios artistas cienfuegueros, entre ellos la Compañía Infantil Abrakadabra, aportaron al matiz cultural y emotivo de la jornada; la cual estuvo marcada por el homenaje a los primeros militantes y el compromiso que debe ser perpetuado por las presentes y futuras generaciones de miembros del Ministerio del Interior. (✍️ Marian Cabrera Ruiz)