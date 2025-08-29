Cienfuegos recibe a sus medallistas de Asunción y abandera a los Elefantes

En solemne ceremonia efectuada esta mañana en áreas del Parque José Martí, de la capital provincial, fueron recibidos de manera oficial nuestros atletas a los Panamericanos Junior en Asunción 2025 y abanderado el equipo de los Elefantes con el estandarte que representará a la provincia de Cienfuegos en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

Catorce deportistas, un árbitro y un federativo representaron a la Perla del Sur en la delegación cubana. Con las medallas al cuello, ellos trajeron hoy el botín: ocho preseas (dos de oro, tres de plata e igual número de bronce), para gloria y orgullo de su gente en el terruño.

La embajada cienfueguera a los II Juegos Panamericanos Junior acompañó así a los integrantes de la nómina verdinegra a la inminente edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol en el acto de entrega de la bandera que defenderán a partir del próximo 2 de septiembre.

Erisbel «El Grillo» Arruebarruena, capitán de los paquidermos, recibió la enseña bajo cuyo ondear competirán en fraternal liza los integrantes de este inspirado equipo, mezcla de atletas experimentados con gran parte del conjunto que tan buena imagen dejara en el Campeonato Nacional Sub 23.

Con la aspiración de clasificar a la postemporada, los peloteros del Cienfuegos firmaron además el Código de Ética de la Serie y se comprometieron a cumplir sus compromisos deportivos.

Presidieron la ceremonia Daniel Baz Pérez y Armando Carranza Valladares, funcionario del Comité Central del Partido y primer secretario del Comité Provincial de la organización política en Cienfuegos, respectivamente.

Un aparte obligatorio

Sin duda alguna, el retorno de “El Grillo” a la novena de los Elefantes, constituye una de las principales noticias del panorama beisbolero actual. Durante años la afición local esperó este momento, y para beneplácito de todos, el sueño se convirtió en realidad.

Estas fueron sus recientes declaraciones al periodista Carlos Ernesto Chaviano:

“Era algo que le debía a este pueblo. No pudo ser hace un tiempo por diferentes razones, y por eso jugué por Matanzas, pero siempre tuve claro que tenía que volver a mis raíces. Aquí fue donde todo comenzó y a esta provincia le debo mi formación como beisbolista y mi trayectoria posterior en la disciplina”.

La primera gran noticia había llegado con la Serie Provincial, donde defendió el estandarte de su natal Abreus.

“Fue algo increíble, luego de más de una década retornar a ese terreno y jugar por mi municipio. Una gran emoción para la gente, para mí y para mi familia”.

Llega a un grupo donde prima la juventud, pero el destacado pelotero se muestra optimista.

“Todo tiene una primera vez. Recuerdo que cuando nosotros empezamos con Iday Abreu también éramos muy jóvenes, y los resultados llegaron. Aquí no se trata de jóvenes y veteranos, sino del deseo que tenemos todos por salir adelante. Aprecio una unidad y un clima muy favorable. Solo tenemos que llevar ese entusiasmo al juego diario, y responder a cada llamado del cuerpo técnico. Hay metas trazadas y vamos por ellas”.

Para nadie es un secreto que “El Grillo” constituye una bujía para sus compañeros, y él reconoce esa responsabilidad.

“Más que consciente. He sido líder en varios planteles donde he jugado, y aquí tengo que redoblar mis esfuerzos, dar cada día el ejemplo para que los muchachos salgan adelante”.