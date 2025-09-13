📹 – Estudiantes de Pedagogía incrementan cobertura docente en Cienfuegos

Brigada Manuel Ascunse, del Destacamento Pedagógico. /Foto: Liana Laura Gavilla Cruz (periódico)

Con el objetivo de reforzar la cobertura docente en Cienfuegos, alumnos de cuarto año de la Escuela Pedagógica Octavio García, se incorporan a las aulas de cuatro niveles educativos: Primera Infancia, Primaria, Especial y Secundaria Básica.

En su concepción curricular, el programa de Formación Pedagógica establece las prácticas laborales. Junto con sus tutores, profesionales de experiencia en el magisterio, los estudiantes integran ahora las filas del Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce Domenech.