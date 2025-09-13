Perlavisión

Cienfueguero Erislandy Álvarez queda en bronce en Mundial de Boxeo

PorPrensa Latina

Sep 13, 2025 #bronce, #Campeonato Mundial de Boxeo, #Erislandy Álvarez

El cienfueguero Erislandy Álvarez cedió hoy 1-4 frente al brasileño Yuri Falcao Dos Reis en las semifinales de los 65 kilogramos del Campeonato Mundial de Boxeo.

Álvarez, campeón olímpico en París 2024 y principal aspiración de Cuba para conquistar un título dorado en Liverpool, tuvo que conformarse con el bronce tras una pelea cerrada en la que el sudamericano fue más efectivo y constante.

Falcao disputará la final por la corona ante el uzbeco Asadkhuya Muydinkhujaev, vencedor por abandono del georgiano Lasha Guruli.

En la misma jornada, el cubano Alejandro Claro tampoco logró avanzar a la discusión del oro en los 50 kilogramos. El mosca ligero espirituano cayó en un cerrado pleito 1-4 frente al kazajo Sanzhar Tashkenbay para repetir la medalla de bronce del pasado mundial.

Con estas dos derrotas, la delegación cubana concluyó su actuación en el certamen, sin alcanzar finales, aunque suma tres preseas de bronce que reafirman la competitividad de su escuela boxística en un torneo marcado por el dominio de Europa y Asia.

