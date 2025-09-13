Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cienfuegos

📹 – Amplia representación sureña en Torneo Aguas Abiertas de Varadero

PorPrimitivo González Prado

Sep 13, 2025 #aguas abiertas, #Natación, #Varadero
Foto: Prensa Latina

Con participación récord y crecimiento exponencial y una mayor fuerza, regresaron hoy las competencias del cuarto Gran Retto, Torneo de Aguas Abiertas en el balneario de Varadero.

La fiesta acuática, prevista hasta el venidero lunes 15, tuvo hoy sus primeras competencias oficiales a las distancias de 750, mil 500 metros y tres kilómetros, con México y Cuba como protagonistas.

A la cita asiste una numerosa y diversa delegación de atletas de Cienfuegos con perspectivas de subir al podio. Primitivo González tiene el reporte.

Por Primitivo González Prado

Licenciado en Periodismo. Periodista en el Telecentro Perlavisión.

Entrada relacionada

Boxeo Cienfuegos Cuba

Cienfueguero Erislandy Álvarez queda en bronce en Mundial de Boxeo

Sep 13, 2025 Prensa Latina
Cienfuegos Educación Video

📹 – Estudiantes de Pedagogía incrementan cobertura docente en Cienfuegos

Sep 13, 2025 Guillermo Martínez López
Cienfuegos perlavision25 Televisión Video

📹 – Carlos Ernesto, un «todoterreno» en Perlavisión

Sep 13, 2025 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión