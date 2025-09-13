📹 – Amplia representación sureña en Torneo Aguas Abiertas de Varadero

Con participación récord y crecimiento exponencial y una mayor fuerza, regresaron hoy las competencias del cuarto Gran Retto, Torneo de Aguas Abiertas en el balneario de Varadero.
La fiesta acuática, prevista hasta el venidero lunes 15, tuvo hoy sus primeras competencias oficiales a las distancias de 750, mil 500 metros y tres kilómetros, con México y Cuba como protagonistas.
A la cita asiste una numerosa y diversa delegación de atletas de Cienfuegos con perspectivas de subir al podio. Primitivo González tiene el reporte.