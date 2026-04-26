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📹 – Gana Cienfuegos sede del acto nacional por el Día del Campesino

PorMayelin del Sol Santiago

Abr 26, 2026 #17 de mayo, #ANAP, #Cienfuegos, #Día del Campesino, #Sede
Realizan en Cienfuegos acto provincial por el Día del CampesinoCienfuegos acogerá el acto por el 17 de mayo, Día del Campesino

Campesinos y cooperativistas de la provincia de Cienfuegos recibieron en la noche de este sábado la buena nueva de haber ganado la sede de las actividades centrales por el 17 de Mayo, en el aniversario 65 de la constitución de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

En los resultados de la emulación nacional por la efeméride, que dio a conocer Félix Duarte Ortega, máximo dirigente de la ANAP en el país, los cienfuegueros ocuparon la Vanguardia, seguidos de los espirituanos y matanceros quienes alcanzaron la condición de Destacados.

Por Mayelin del Sol Santiago

Licenciada en Educación. Master en Dirección de Programas de TV. Periodista en Telecentro Perlavisión.

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