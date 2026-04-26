Lo más reciente en el «Terry», nuestro indiscutido epicentro cultural

A sus 136 años bien cumplidos el pasado 12 de febrero, al teatro Tomás Terry, Monumento Nacional en tanto uno de los ocho grandes coliseos teatrales de la Cuba colonial, cuesta discutirle su abolengo de permanente epicentro cultural de Cienfuegos.

Bajo el incentivo del intenso y variado programa de actividades por la fundación de la otrora colonia Fernandina de Jagua, las tablas de este centenario de estilo neoclásico han acogido en sus días más recientes puestas tan diversas como la premiere cinematográfica del último thriller criollo -y el anuncio de su extensión a esta vertiente expositiva-, a la Gala por los 207 años de la Ciudad.

Este post, sin embargo, va a las ofertas más inmediatas, las del viernes y sábado últimos, cuando el «Terry» se engalanó para el concierto repaso por la historia musical del Grupo Ismaelillo, agrupación fundada por el maestro Gonzalo Bermúdez en octubre de 1980, y para el estreno coral de Cantores de Cienfuegos.

De vuelta a La Semilla Escondida

Dedicado al Centenario de Fidel y los 207 años de Cienfuegos , el antológico grupo Ismaelillo ofreció el viernes un concierto en el Teatro Tomás Terry que constituyó un repaso musical por la historia de la agrupación, fundada por el maestro Gonzalo Bermúdez en octubre de 1980. La onda ochentera revivió en el vigoroso sonido de la banda que interpretó temas de su catálogo como Sube, sube, baja, baja, Palo de mayo y la versión instrumental de ese himno al amor que es El breve espacio, de Pablo Milanés. Momento de singular emoción fue el recuerdo a tres de sus integrantes que habitan otra dimensión, calzado con un tema que se pinta para esas ocasiones, Cuando un amigo se va, inmortalizada por Alberto Cortés. La función contó con la apoyatura de un audiovisual realizado por el proyecto Nuevas luces, que destacó la labor formativa de Bermúdez en una decena de generaciones de niños y adolescentes cienfuegueros. Enriqueció la propuesta el testimonio de muchos de sus protagonistas. Cantores de Cienfuegos estrena obra coral del estadounidense Trotta Entretanto, la Sala Ateneo de nuestro Coliseo mayor acogió el sábado el concierto del Coro Cantores de Cienfuegos , cuya nota destacada fue el estreno de la obra contemporánea Dies Irae, compuesta en 2020 por el estadounidense Michael Jhon Trotta. La composición coral es un himno religioso que forma parte de la Misa de Réquiem. https://www.perlavision.cu/wp-content/uploads/2026/04/FSave_Reels_Divulgacion-Teatro-Tomas-Terry-on-Reels_Media_1282706160691418_001_480p.mp4 Cantores regaló además una pieza antológica de su propio repertorio, Mulata, de Contado Monier, durante años considerada como el himno de la agrupación. El concierto contó cómo invitados especiales con dos de los jóvenes talentos locales de la guitarra, que recién participaron en Festival Edgardo Martín. Los instrumentistas trabajan en un repertorio que podrán a la consideración del público cienfueguero en la venidera celebración del aniversario 64 de Cantores.