Las acciones en desarrollo para sustentar el proceso de bancarización en Cienfuegos

La cuarta emisión, en lo que va de año, del programa Aquí el pueblo, tuvo lugar el pasado viernes en uno de los estudios de grabaciones de la emisora Radio Ciudad del Mar. Como de costumbre, las máximas autoridades políticas y gubernamentales del territorio, comparecieron a esta cita informativa, acompañados por directivos de organismos y entidades relacionadas con el tema en cuestión: el complejo proceso de bancarización.

Implementar estrategias sólidas atemperadas a la demanda popular, que deriven en estabilidad para bien de la economía y la población, en lo concreto, la efectividad del uso de pasarelas de pago como respaldo de las operaciones comerciales, es el desafío a vencer. “Demostrada está la seguridad y transparencia, respaldada por protocolos fuertes que reducen el riesgo de fraude, evasión fiscal y delitos financieros”, dijo Armando Carranza Valladares, Secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia en la introducción del tema hacia los radioyentes.

La bancarización fue concebida para integrar la nación a prácticas modernas de comercio, aseveró Yolexis Rodríguez Armada, Gobernadora de Cienfuegos. Sin embargo; la insatisfacción popular alcanza niveles alarmantes, respecto a la desprotección ciudadana ante los infractores de la legalidad, extensiva a los municipios, comunidades y asentamientos.

Enfatizar en la parquedad del sustantivo bancarización para explicar la multiplicidad de actores de la economía incluidos en esta problemática, pues a primera escucha se restringe la dirección y responsabilidad al sector bancario. Anay Terry Tejeda, comunicadora institucional del Banco de Crédito y Comercio y Nigdamaris Castillo, jefa del Departamento de Negocios del Banco Popular de Ahorro explicaron las acciones de control y monitoreo de las colas en los cajeros y las soluciones efectuadas para solventar la contingencia energética.

Miguel Ángel Granados Rodríguez, jefe del departamento de la Dirección de Operaciones de ETECSA explicó el impacto del bloqueo energético como limitante para la conectividad y buen servicio de las telecomunicaciones, pues varios centros tenían el aseguramiento garantizado a partir de la existencia de grupos electrógenos, con condiciones óptimas de funcionamiento, pero sin combustible de respaldo.

Para dar respuesta a llamadas entrantes que denuncian la negación de actores económicos para aceptar el pago mediante las pasarelas, Raudel Vilches Galindo, director provincial de inspección declaró: “…en el mes de marzo se realizaron 256 inspecciones, imponiéndose 70 contravenciones, recabar la valía del principio de oportunidad, la denuncia tiene que ser puntual, no llegar a nosotros tres días después del hecho”.

En los minutos finales del programa se abordó acerca de la participación popular en la jornada por el Día Internacional de los Trabajadores, el primero de mayo, y los preparativos para tal fin. Anay Morera Guillén, Secretaria General de la Central de Trabajadores de Cuba en el territorio, convocó a conmemorar la fecha con alegría, como demostración de patriotismo y lealtad al proceso revolucionario. “Queremos hacer un desfile a la altura del merecimiento de la heroicidad y esfuerzo de la clase obrera, realizaremos 8 desfiles, con el acto correspondiente en las cabeceras municipales que conforman la provincia. Resaltaremos el legado del Comandante en Jefe en su centenario y exigiremos el cese del criminal bloqueo imperialista”.

De igual manera, se invitó a toda la población a participar, vistiendo en la parte superior alguno de los colores de nuestra enseña nacional. La concentración se prevé hasta las siete de la mañana, justo entonces comenzará el desfile hacia la plaza de actos, aledaña al malecón cienfueguero otorgando con la presencia un Sí por la Patria.