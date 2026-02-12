Perlavisión

📹 – Ileana, una mujer de ciencia en el Jardín Botánico de Cienfuegos

PorGuillermo Martínez López

Feb 12, 2026 #ciencia cubana, #Mujeres

Este 11 de febrero el mundo celebró el décimo aniversario de un festejo anual proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas: el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, una fecha para lograr una mayor participación de las féminas en el mundo científico y romper con la brecha de género.

Con más de tres décadas dedicadas a la investigación, la ingeniera agrónoma Ileana Fernández Santana lidera actualmente la actividad científica en el Jardín Botánico de Cienfuegos, donde varios proyectos avalan la entrega de esta mujer de ciencia que ha hecho del campo abierto su principal laboratorio.

