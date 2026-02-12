En proceso de consulta anteproyecto de Ley de la Vivienda

El anteproyecto de Ley de la Vivienda, actualmente en proceso de consulta, plantea una transformación integral del sector habitacional cubano, con el propósito de actualizar y unificar la legislación vigente para garantizar el derecho constitucional a una vivienda adecuada y un hábitat seguro.
La propuesta deroga y unifica normas anteriores y establece un nuevo paradigma que integra producción, gestión, financiamiento y conservación de la vivienda con enfoque sociocultural, económico y ambiental.
El texto reconoce diversas formas de tenencia, como arrendamiento, usufructo, habitación, comodato, derecho de superficie y propiedad horizontal, ampliando las vías legales de acceso a un techo digno.
Entre sus novedades figura el reconocimiento del derecho a poseer hasta dos viviendas en propiedad personal, sin incluir la de descanso, y la declaración de inembargabilidad de la residencia familiar, con protección especial para sectores vulnerables.
Se establece un entramado institucional que incluye gestión estatal, esfuerzo propio, cooperativas de viviendas, microbrigadas, micros, pequeñas y medianas empresas e inmobiliarias. Las cooperativas se constituyen ante notario y las microbrigadas reciben la vivienda con un descuento del 30 por ciento del precio.
La actividad inmobiliaria es promovida por el Estado como vía para disminuir el déficit habitacional y generar recursos financieros, mediante servicios de inversión, venta, arrendamiento con opción de compra y administración de inmuebles.
En materia de financiamiento, se incorporan créditos bancarios, utilidades de entidades, ingresos personales, subsidios y, de forma novedosa, hipotecas, reservando los subsidios para sectores vulnerables y jóvenes.
El anteproyecto dedica atención especial a la población protegida, priorizada y en situación de vulnerabilidad, con viviendas sociales gestionadas por los Consejos de la Administración municipal y condiciones preferentes de asignación.
También actualiza el régimen de tenencia y transmisión, simplifica procedimientos sucesorios y regula viviendas para estabilizar la fuerza de trabajo, preferentemente en régimen de arrendamiento con opción de compra.
La norma aspira a convertirse en instrumento al servicio del pueblo, con el reto de transformar sus principios en realidades concretas que garanticen viviendas adecuadas y hábitats seguros.