El Ministerio de la Construcción (Micons) resaltó las bondades de las viviendas adaptadas a partir de contenedores marítimos, como parte de la estrategia nacional para enfrentar el déficit habitacional en Cuba.

Informó el organismo desde su web institucional que la edificación de viviendas con contenedores marítimos ganó espacio en los últimos años por su sostenibilidad, economía y adaptabilidad, y más que una solución práctica, constituye una propuesta arquitectónica que transforma la noción de hogar y aporta un diseño moderno y distintivo.

En el municipio de Jiguaní, provincia de Granma, se conformaron cinco unidades habitacionales con espacios de sala, comedor-cocina, baño y dos habitaciones, precisó la Empresa de Construcción y Montaje de la demarcación.

Directivos de la entidad señalaron que cada inmueble contará con accesos principal y de servicio, y se destinará a familias priorizadas en los planes locales, entre ellas personas afectadas por huracanes, madres con más de tres hijos menores y trabajadores de sectores esenciales.

El Primer Ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, instó recientemente a impulsar esta modalidad en la provincia, utilizando contenedores disponibles en el país para acelerar el ritmo de construcción de viviendas.

Autoridades explicaron que el proceso de adaptación, conocido como cargotectura, aprovecha estructuras metálicas resistentes y duraderas, diseñadas para condiciones extremas, lo que permite reducir tiempos de edificación respecto a la construcción tradicional.

La iniciativa se desarrolla bajo un enfoque de economía circular, al reutilizar materiales y garantizar sostenibilidad, con la intención de convertir una solución emergente en hogares permanentes para las familias beneficiadas.

Especialistas de la Empresa de Construcción y Montaje de Granma señalaron que el éxito del programa dependerá de la calidad técnica del proceso y de la capacidad para ofrecer condiciones de confort.

Otras provincias del país se suman también al proyecto como forma de enfrentar el déficit habitacional, confirmaron fuentes oficiales.

La tendencia de emplear contenedores como viviendas trasciende las fronteras cubanas; Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, Colombia y Chile han incorporado esta alternativa, consolidándola como una solución de alcance global frente al desafío de ofrecer hogares sostenibles, accesibles y con identidad propia.