Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba Economía

Resalta el Micons bondades de viviendas con contenedores

PorAgencia Cubana de Noticias

Dic 9, 2025 #Cuba, #viviendas

 

El Ministerio de la Construcción (Micons) resaltó las bondades de las viviendas adaptadas a partir de contenedores marítimos, como parte de la estrategia nacional para enfrentar el déficit habitacional en Cuba.

Informó el organismo desde su web institucional que la edificación de viviendas con contenedores marítimos ganó espacio en los últimos años por su sostenibilidad, economía y adaptabilidad, y más que una solución práctica, constituye una propuesta arquitectónica que transforma la noción de hogar y aporta un diseño moderno y distintivo.

En el municipio de Jiguaní, provincia de Granma, se conformaron cinco unidades habitacionales con espacios de sala, comedor-cocina, baño y dos habitaciones, precisó la Empresa de Construcción y Montaje de la demarcación.

Directivos de la entidad señalaron que cada inmueble contará con accesos principal y de servicio, y se destinará a familias priorizadas en los planes locales, entre ellas personas afectadas por huracanes, madres con más de tres hijos menores y trabajadores de sectores esenciales.

El Primer Ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, instó recientemente a impulsar esta modalidad en la provincia, utilizando contenedores disponibles en el país para acelerar el ritmo de construcción de viviendas.

Autoridades explicaron que el proceso de adaptación, conocido como cargotectura, aprovecha estructuras metálicas resistentes y duraderas, diseñadas para condiciones extremas, lo que permite reducir tiempos de edificación respecto a la construcción tradicional.

La iniciativa se desarrolla bajo un enfoque de economía circular, al reutilizar materiales y garantizar sostenibilidad, con la intención de convertir una solución emergente en hogares permanentes para las familias beneficiadas.

Especialistas de la Empresa de Construcción y Montaje de Granma señalaron que el éxito del programa dependerá de la calidad técnica del proceso y de la capacidad para ofrecer condiciones de confort.

Otras provincias del país se suman también al proyecto como forma de enfrentar el déficit habitacional, confirmaron fuentes oficiales.

La tendencia de emplear contenedores como viviendas trasciende las fronteras cubanas; Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, Colombia y Chile han incorporado esta alternativa, consolidándola como una solución de alcance global frente al desafío de ofrecer hogares sostenibles, accesibles y con identidad propia.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

Entrada relacionada

Cuba

Impulsará Taller Nacional cultura de la Marca País

Dic 9, 2025 Agencia Cubana de Noticias
Cuba

Tribunal Supremo Popular notifica sentencias a acusado Alejandro Miguel Gil Fernández

Dic 8, 2025 Redacción Perlavisión
Cuba

Cubanos en EE. UU., traicionados con actual política migratoria

Dic 8, 2025 Agencia Cubana de Noticias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión