Impulsará Taller Nacional cultura de la Marca País

El primer Taller Nacional de la Marca País sesionará este miércoles en La Habana, con el objetivo de socializar experiencias y consolidar una cultura institucional y ciudadana alrededor del símbolo nacional, en cumplimiento del Decreto 54/2021, precisó el Instituto de Información y Comunicación Social desde su perfil en Facebook.

Humberto Fabián Suárez, presidente del Consejo de la Marca País, declaró a Cubadebate que la Marca País constituye “un sello de garantía de origen” y que su gestión responde a un sistema regulado que busca avalar la calidad y procedencia de bienes, servicios y eventos.

Desde julio de 2024 y hasta este 5 de diciembre, el Consejo aprobó 366 autorizaciones de uso organizacional, más de 106 para eventos y 16 para bienes y servicios, que abarcan cerca de 200 productos cubanos, entre ellos marcas de la Corporación Cuba Ron S. A., bienes del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y productos de Dujo SA y Mármoles Cubanos.

La estructura de gestión integra ocho organismos nacionales y la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales, lo que permite articular esfuerzos de ministerios como Turismo, Comercio Exterior y Relaciones Exteriores, junto a la Oficina Nacional de Normalización, la Oficina Nacional de Diseño y la Cámara de Comercio.

El símbolo, definido como “marca encontrada”, tiene raíces históricas en las guerras de independencia y se consolidó como elemento identitario durante la pandemia de covid-19, cuando su presencia en conferencias y medios reforzó su dimensión social y emocional.

La legislación vigente autoriza a personas naturales y jurídicas a solicitar el uso de la Marca País, siempre con aprobación del Consejo; la Resolución 54 de 2025 establece que se considera bien o servicio cubano aquel que emplee fuerza de trabajo, materias primas o tecnología nacionales, o que promueva la imagen del país.

Entre los principales retos identificados figura el carácter cultural, pues se requiere que directivos y ciudadanos comprendan la importancia del símbolo como aval de calidad y representación nacional. Para ello, el Consejo ha capacitado a más de cinco mil personas en poco más de un año.

En el ámbito digital, se han otorgado autorizaciones para sitios web y perfiles en redes sociales, y se prevé ampliar el uso en comercio electrónico y plataformas tecnológicas, con énfasis en la aplicación ética de la inteligencia artificial.

A mediano plazo, la estrategia busca consolidar el reconocimiento interno y avanzar en el posicionamiento internacional, apoyada en sectores como ciencia, innovación, medio ambiente, educación, cultura y salud pública.

El taller nacional previsto para mañana constituye un paso en la formación cultural necesaria para que la Marca País sea reconocida como símbolo de todos los cubanos y como aval de calidad en el mercado internacional.