Con las manos en la tierra y la frente en alto

Soileny y Reinaldo, ella pedagoga y él artesano, dieron un giro a su vida laboral anterior para acometer una tarea que los unía en perspectiva. /Fotos: del autor

Para un país que pretende autoabastecerse, motivar producciones agrícolas es un imperativo. La finca La Panchita, asociada con la Cooperativa de Créditos y Servicios Dionisio San Román, constituye un emprendimiento familiar meritorio.

Un matrimonio, con la ayuda de dos personas más, hace ya tres años se enfrentaron, a golpe de hacha, a despejar de marabú la superficie de tierra ociosa concedida. La totalidad de esta especie vegetal invasora fue aprovechada al transformarla en carbón. Por si esto fuera poco, el espacio aglomeraba remanentes de las construcciones del reparto cienfueguero Junco Sur, demarcación donde prevalecen los edificios multifamiliares.

Soileny Villalobos Domínguez y Reinaldo Tomás Bernal Rosell, ella pedagoga y él artesano de la madera, dieron un giro a su vida laboral anterior para acometer una tarea que los unía en perspectiva.

“Dejé la artesanía porque soy campesino, me gusta cultivar, hice la solicitud legal y obtuvimos este terreno, limpiarlo no fue nada fácil, hubo que meterle el pecho. Importante el apoyo firme de mi suegro y mi papá, solo nosotros para todo el trabajo hecho y por hacer”, comenta Reinaldo.

Agroecología mediante

El clima y el ecosistema marino contiguo se encuentran entre las principales dificultades que debieron encarar. El salitre agrede las plantaciones y debieron hacer uso de la ciencia para su resolución. “El mundo demanda hoy prácticas agroecológicas sostenibles y estamos enfocados en contextualizar aquí esos fundamentos”, declara Soileny.

Asumieron entonces la reforestación del litoral con el mangle rojo, la yana y otras variedades, que conforman una barrera natural, una zona protegida. Toda el área comprendida de la finca es de cercas vivas, un método que delimita los terrenos con árboles y arbustos de utilidad como forraje y pasto para el ganado; además de favorecer la vida silvestre de la flora y fauna.

La progresión ha sido notable, plantaron 5 mil matas de plátano, han cosechado 5 mil libras de calabaza, trescientos quintales de yuca, maní y esperan un buen rendimiento de un sembradío de frijoles.

Aunque el objeto social determinado son los cultivos varios y la cría de ganado menor, la diversificación de sus aspiraciones favorece los resultados. La masa caprina y ovina ha proliferado; por tanto, iniciativas dirigidas a potenciar la cunicultura, cría de cerdos, aves de corral y un estanque donde ya pululan los alevines, constituyen una realidad.

Proyecciones

La articulación con diferentes asociaciones, coadyuvan a la mejora constante. La delegación municipal de la Agricultura, la cooperativa donde están inscritos y la ANAP han estado presentes durante el proceso evolutivo.

Para el futuro avizoran constituir un Proyecto de Desarrollo Local (PDL), que beneficie a la población del Consejo Popular donde está ubicada La Panchita. Donar una parte de sus productos para apoyo del Sistema de Ayuda Familiar de la comunidad y de casos vulnerables también se encuentra dentro de sus proyecciones inmediatas.

Reconocen el establecer alianzas con los PDL que coexisten en el reparto Junco Sur como una fortaleza para el arraigo y progreso escalonado de la finca. El vínculo universidad-empresa ha posibilitado realizar dos tesis de grado basadas en las dimensiones agroecológicas de esta entidad agraria, que ya se erige como un ejemplo a seguir para quienes deseen, con tesón, dar vida a sus sueños.