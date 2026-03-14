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📹 – Mayelín del Sol, una multipremiada periodista

PorRedacción Perlavisión

Mar 14, 2026 #Día de la Prensa Cubana, #Mayelín del Sol, #Premio Juan Gualberto Gómez, #televisión

La experiencia de reportar desde la República Bolivariana de Venezuela, fue el gran premio para la periodista Mayelín del Sol, de ahí la acertada entrega del Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez por la obra del año en el apartado de Televisión, mérito que repitiera en Cienfuegos con el galardón Juan David por su trabajo en 2025.

La revista Magacín, de nuestro canal, dedicó su espacio de miércoles al encuentro con ella, a quien reiteramos hoy, 14 de marzo, Día de la Prensa Cubana, nuestras felicitaciones.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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