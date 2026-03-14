El Triángulo de la confianza, uno de los espacios más populares de Radio Ciudad del Mar, abrió los micrófonos este viernes a destacados profesionales del gremio para dialogar sobre sus trayectorias, proyectos y el compromiso permanente con la comunicación pública, como parte de la jornada por el Día de la Prensa Cubana, que se festeja cada 14 de marzo.

En el programa, conducido por Boris García Cuartero y con la dirección de Jorge Domínguez Morado, ambos periodistas; Onelia Chaveco Chaveco, reconocida con el Premio «Antonio Hurtado del Valle» a la obra de la vida, evocó sus inicios en el periódico 5 de Septiembre, y rememoró la etapa de intenso aprendizaje en la prensa escrita y posteriormente en la Agencia Cubana de Noticias, donde ejerce desde hace más de dos décadas.

“Creo que todos los periodistas deberían pasar por la prensa escrita y luego irse a la televisión o la radio, porque aprender a escribir es aprender a hacer periodismo”, afirmó. Chaveco Chaveco compartió sus proyectos vinculados a la meliponicultura, emprendimiento por el cual estuvo invitada el pasado año al Triángulo de la confianza: “Queriendo hacer trabajos nuevos fui a dar a las mujeres que crían abejas meliponas… ya también tengo mis colmenas y me ha dado muchos resultados”, aseguró.

Por su parte, Mayelín del Sol Santiago, ganadora de los Premios Nacional «Juan Gualberto Gómez» y provincial «Juan David» por la obra del año en televisión, narró su experiencia profesional en la República Bolivariana de Venezuela, donde destacó por la realización de historias de vida de los colaboradores cubanos en esa nación. “Fue un año donde ademas de la labor de los médicos cubanos, cubrimos eventos tanto deportivos como culturales, y lo hicimos de la manera más dinámica posible, con pases informativos casi en vivo y grandes reportajes”, relató.

La reportera de Perlavisión subrayó el valor del trabajo colectivo en la televisión y la importancia de la formación práctica junto a colegas experimentados: “Yo soy una periodista empírica, me fui formando sobre la práctica y los aprendizajes que fui viendo en mis colegas de referencia”.

Miguel Adrián Rodríguez, uno de los más jóvenes del staff de periodistas del semanario Cinco de Septiembre, premiado por la obra del año en prensa escrita, destacó el aprendizaje constante en el periódico provincial: “El premio es el resultado del trabajo, del esfuerzo y de los consejos de los más experimentados que me guían y me corrigen cuando es necesario”, expresó.

Mientras, Dainerys Torres Núñez, también reconocida por su labor en la radio durante el 2025, recordó su vocación temprana por la profesión y el apego a la radio, aunque también incursione en espacios de la televisión local: “La radio es pasión, es sacrificio, pero también orgullo y compromiso con la noticia en tiempo real”.

En los finales del espacio radial, Tay Toscano Jérez, presidenta provincial de la Unión de Periodistas de Cuba, se refirió al programa de actividades en ocasión del Día de la Prensa Cubana y ratificó la misión de los miembros de la organizació de acercar la labor periodística a la ciudadanía en el actual escenario que vive el país.