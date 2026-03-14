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Cuba reafirma disposición a diálogo serio y responsable

PorRedacción Perlavisión

Mar 14, 2026 #conversaciones, #Cuba, #Estados Unidos

El titular de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reafirmó hoy en la red social X la disposición de Cuba a dialogar de forma seria y responsable con el gobierno de Estados Unidos.

Rodríguez acotó que el diálogo «persigue encontrar solución a diferencias bilaterales, con apego al Derecho Internacional y el respeto a la soberanía de ambas partes».

Asimismo recalcó que este no concierne en lo absoluto a los asuntos internos, los ordenamientos constitucionales, ni los modelos políticos, económicos y sociales de ambas naciones.

En nota divulgada este viernes 13 de marzo, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez informó que funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos.

Ante miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, y del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el mandatario cubano comentó que «estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales, dijo, que han facilitado estos intercambios».

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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