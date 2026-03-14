Cuba reafirma disposición a diálogo serio y responsable

El titular de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, reafirmó hoy en la red social X la disposición de Cuba a dialogar de forma seria y responsable con el gobierno de Estados Unidos.

Rodríguez acotó que el diálogo «persigue encontrar solución a diferencias bilaterales, con apego al Derecho Internacional y el respeto a la soberanía de ambas partes».

Asimismo recalcó que este no concierne en lo absoluto a los asuntos internos, los ordenamientos constitucionales, ni los modelos políticos, económicos y sociales de ambas naciones.

En nota divulgada este viernes 13 de marzo, el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez informó que funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos.

#Actualidad 🇨🇺 || Funcionarios cubanos han sostenido conversaciones con representantes del gobierno de #EEUU https://t.co/uLEAMbWEx2 Abrimos hilo 🧵 pic.twitter.com/dTfh2N0UEW — Perlavisión TV (@PerlavisionTV) March 13, 2026

Ante miembros del Buró Político, del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista, y del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el mandatario cubano comentó que «estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones, por la vía del diálogo, a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Hay factores internacionales, dijo, que han facilitado estos intercambios».