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Reconocen a periodistas de Cienfuegos por su labor en el Día de la Prensa Cubana

PorJorge Domínguez Morado

Mar 14, 2026 #Cienfuegos, #Día de la Prensa Cubana

La celebración del Día de la Prensa Cubana este sábado en Cienfuegos constituyó ocasión para reconocer a profesionales con loable trayectoria en el ejercicio del periodismo en la provincia durante el pasado año.

En la actividad, organizada por la Unión de Periodistas de Cuba en el territorio, Onelia Chaveco Chaveco, directora de la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias, recibió el Premio Provincial «Antonio Hurtado del Valle» por la obra de toda la vida, en reconocimiento a su extensa trayectoria, en la que se ha destacado no solo como periodista sino en la investigación de temas históricos y la impartición de docencia.

Mayelín del Sol Santiago, de Perlavisión, fue agasajada con el Premio Nacional «Juan Gualberto Gómez» por la obra del año en televisión, además del Premio Provincial «Juan David» en la misma categoría.

Mayelín del Sol, de Perlavisión, recibe el Premio Nacional Juan Gualberto Gómez por la obra del año.

Con el «Juan David» también distinguieron a Miguel Adrián Rodríguez (prensa escrita), Dainerys Torres (radio),Jorge Domínguez Morado (prensa digital) y Yariel Castillo (periodismo gráfico).

La Upec dió a conocer además la entrega a un grupo de sus miembros de la distinción Félix Elmuza, por más de 15 años de labor ininterrumpida.

El Partido Comunista de Cuba  (PCC), el Gobierno Provincial, la Central de Trabajadores de Cuba, el Sindicato de Trabajadores de la Cultura y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) se sumaron al homenaje a periodistas y medios de comunicación.

Serguey Martín Guerra, miembro del Buró Provincial del PCC, recordó el significado de la fecha para la historia de la nación, pues coincide con la salida en 1892 del periódico Patria, obra de José Martí, felicitó a los profesionales de la prensa en Cienfuegos y elogió el impacto de su trabajo en los medios nacionales de comunicación.

Con el acto este 14 de marzo concluyó una jornada de actividades que incluyó encuentro con jubilados, un taller sobre el empleo de la Inteligencia Artificial, intercambios con la FMC y entre periodistas y estudiantes, profesores y directivos de la Escuela de Arte Benny Moré, actividad que contó con la presentación de la obra ‘Pepe’, la más reciente entrega de la compañía de teatro infantil Abrakadabra

Por Jorge Domínguez Morado

Periodista graduado en 1993 como Licenciado en Periodismo en la Universidad de La Habana. Corresponsal de la emisora Radio Taíno en Cienfuegos. Laboró como editor web de la multinacional TeleSUR. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolivar 2017.

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