📹 – Presidente cubano recorrió municipios en Cienfuegos

Oct 23, 2025 #Abreus, #Aguada de Pasajeros, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez, #Presidente cubano
La Papelera Sergio González, Damují, fue el último punto visitado por el presidente Díaz-Canel durante su recorrido este miércoles por el municipio de Abreus.

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó importantes enclaves productivos de los municipios de Aguada de Pasajeros y Abreus, entre ellos la Empresa Agroindustrial Municipal Primero de Mayo, la Agropecuaria Horquita y la papelera Sergio González, Damují, durante el recorrido de este miércoles por Cienfuegos.

En esos lugares, identificados como sitios con colectivos que logran vencer las adversidades y consolidar producciones para el pueblo, el mandatario cubano dialogó con sus directivos y trabajadores.

Por Guillermo Martínez López

Licenciado en Educación. Periodista en Perlavisión.

