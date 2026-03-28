📹 – Realizado en Cienfuegos Bastión Estudiantil Universitario

Foto: Miguel Adrián Rodríguez Pérez / 5 de Septiembre

Como parte de las actividades por el Día Nacional de la Defensa, las universidades de Ciencias Médicas (UCM) Raúl Dorticós Torrado, y Carlos Rafael Rodríguez (UCf), de Cienfuegos, protagonizaron este viernes el Bastión Estudiantil Universitario.

En una jornada de reafirmación patriótica que puso de manifiesto la disposición inquebrantable de estudiantes, profesores y trabajadores ante las amenazas del gobierno estadounidense a Cuba, jóvenes de ambas Casas de Altos Estudios observaron la demostración de Tropas Especiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.