📹 – Recuerdan aniversario 65 del sistema de escuelas de instrucción revolucionaria

El sistema de escuelas de instrucción revolucionaria arribó este 2 de diciembre al aniversario 65 de su fundación por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Profundizar en la preparación de sus alumnos y perfeccionar los métodos y estilos de los docentes, constituye premisa en la Facultad Alejandro Nápoles León, de Cienfuegos, una de las 16 con que cuenta en el país la Universidad del Partido Ñico López, que muestra alto nivel en sus egresados. Su directora Adela Ruiz Villazón, ofreció declaraciones a nuestro canal.