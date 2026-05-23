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📹 – Sancionan a cuatro ciudadanos por tráfico de drogas en Cienfuegos

PorMayelin del Sol Santiago

May 23, 2026 #drogas, #juicio oral, #sanciones, #tráfico

El Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos impuso sanciones a cuatro implicados en la venta de cannabinoide sintético, sustancia de alto poder adictivo que provoca graves afectaciones para la salud.

Durante la tramitación de la causa y celebración del acto de juicio oral fueron cumplidas las garantías procesales y el respeto al debido proceso consagrado en la Constitución de la República de Cuba y en la Ley del Proceso Penal.

A los sancionados y a la Fiscalía les asiste el derecho de interponer el recurso correspondiente contra la decisión del órgano judicial, para su solución en el Tribunal Supremo Popular.

Por Mayelin del Sol Santiago

Licenciada en Educación. Master en Dirección de Programas de TV. Periodista en Telecentro Perlavisión.

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