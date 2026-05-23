📹 – Sancionan a cuatro ciudadanos por tráfico de drogas en Cienfuegos

El Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos impuso sanciones a cuatro implicados en la venta de cannabinoide sintético, sustancia de alto poder adictivo que provoca graves afectaciones para la salud.

Durante la tramitación de la causa y celebración del acto de juicio oral fueron cumplidas las garantías procesales y el respeto al debido proceso consagrado en la Constitución de la República de Cuba y en la Ley del Proceso Penal.

A los sancionados y a la Fiscalía les asiste el derecho de interponer el recurso correspondiente contra la decisión del órgano judicial, para su solución en el Tribunal Supremo Popular.