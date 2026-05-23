Recuerdan extenso legado médico solidario de Cuba

La Cancillería de Cuba recordó hoy 23 de mayo en su perfil de la red social X el aniversario 63 del envío de la primera brigada médica cubana a Argelia, hecho que inauguró una de las gestas solidarias más nobles de la historia nacional.

En su post, subrayó que a pesar de las campañas difamatorias del imperio, ese legado sigue vivo en cada rincón del mundo donde un profesional salva una vida.

Argelia fue el punto de partida de la extensa y hermosa página de la colaboración internacional cubana en la esfera de la salud, la cual se ha multiplicado a lo largo de los años.

Hace 63 años, #Cuba enviaba su primera brigada médica a Argelia, inaugurando una de las gestas solidarias más nobles de nuestra historia. Hoy, a pesar de las campañas difamatorias del imperio, ese legado sigue vivo en cada rincón del mundo donde un profesional 🇨🇺 salva una vida. pic.twitter.com/xz91UrDKyj — Cancillería de Cuba (@CubaMINREX) May 23, 2026

Según se registra en los archivos de efeméride de la ACN, luego de esa misión, vendrían otros momentos donde se pondría a prueba la profesionalidad de los médicos cubanos.

En 1998, Cuba envió personal especializado a Guatemala, Honduras y Nicaragua, tras los deslaves ocasionados por los huracanes Mitch y George en Centroamérica.

Otros hitos importantes fueron la creación en 2003 del Programa Barrio Adentro en Venezuela, y en 2005, la formación del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve.

A lo largo de más de seis décadas, profesionales de la salud en la mayor de las Antillas han prestado sus servicios de forma desinteresada a los más necesitados en África, América Latina y Asia.

Los médicos, enfermeras, laboratoristas y personal de la salud en general han escrito historias de amor, solidaridad y altruismo. El llamado Ejército de Batas Blancas ha dejado una huella que nunca se borrará y hoy recibe el cariño y el reconocimiento de cientos de miles de personas y gobiernos en el mundo.