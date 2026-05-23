Voces contra amenazas de agresión de EEUU a Cuba: “Debemos detener esta locura”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está aumentando imprudentemente las tensiones con Cuba y prepara una eventual acción militar contra el país caribeño, advirtió hoy la organización pacifista CodePink.

“Debemos detener esta locura”, dijo el grupo en un mensaje en redes sociales. “Los cubanos, no los políticos de Washington, ni los fanáticos de línea dura de Miami, deberían decidir el futuro de Cuba”, afirmó.

CodePink rechazó la pretendida acusación que hizo el Departamento de Justicia al líder cubano Raúl Castro “mientras (Trump) endurece el brutal bloqueo y se prepara para una invasión”.

La organización exhortó a los votantes a que se dirijan a sus respectivos miembros en el Congreso de Estados Unidos para que voten ‘Sí’ a las Resoluciones de Poderes de Guerra para evitar una acción militar no autorizada contra Cuba.

Republicanos empujan

Esta semana el senador demócrata por Arizona Rubén Gallego, alertó que los republicanos estarían tratando de involucrar a Estados Unidos en otra guerra, pero esta vez contra Cuba.

“Estamos viendo cómo los republicanos fabrican ante nuestros propios ojos una razón para otra guerra de cambio de régimen, esta vez en Cuba”, escribió el legislador en su cuenta de la red social X.

Gallego junto a sus colegas de bancada Tim Kaine (Virginia) y Adam Schiff (California) presentó una Resolución sobre los Poderes de Guerra para bloquear el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en hostilidades contra Cuba, señaló un comunicado de prensa publicado en la página oficial del senador.

El uso que el presidente Trump ha hecho del ejército estadounidense para bloquear a Cuba ha creado una crisis humanitaria en la isla y corre el riesgo de derivar en una crisis migratoria masiva, indicó la nota.

Asimismo, continúa amenazando con una acción militar directa, y reportes recientes indican que se ha ordenado al Comando Sur elaborar planes para una posible acción militar, argumentó el texto, divulgado este jueves.

“Fui enviado al extranjero, junto con otros jóvenes de clase trabajadora, para librar una guerra que las élites fabricaron para llenarse los bolsillos; y ahora veo cómo se aplica la misma estrategia en Cuba, a plena vista de todos”, declaró.

“Los índices de aprobación del presidente están cayendo en picada, por lo que está inventando un pretexto para invadir y buscando una victoria rápida para proyectar una imagen de dureza. Debemos alzar la voz ahora, antes de que terminemos envueltos en otra guerra interminable”, recalcó.

Por su parte, Kaine, miembro de los Comités del Senado de Servicios Armados y de Relaciones Exteriores, enfatizó que “los estadounidenses desean tener un Congreso y un presidente enfocados en reducir los costos”.

“Lo último que nuestro país necesita en este momento es una guerra para cambiar el régimen en Cuba, basada en amenazas imaginarias a la seguridad nacional”, subrayó Kaine, citado en el comunicado.

Mientras Schiff acotó que “no existe indicio alguno de que Cuba represente una amenaza significativa para la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

El presidente Trump carece de la autoridad legal para invadir o atacar a otra nación soberana sin la aprobación del Congreso o sin demostrar la existencia de una amenaza inminente, insistió.

Los estadounidenses no desean más guerras costosas y discrecionales que disparen los precios en el ámbito interno, ni involucrarse en la construcción de naciones en el extranjero, argumentó

Los senadores recalcaron que seguirán impulsando resoluciones sobre los poderes de guerra y buscando recabar apoyo bipartidista “para dejar clara nuestra oposición al uso de la fuerza militar contra Irán, Cuba, Venezuela o cualquier otra nación que no represente una amenaza inminente para los Estados Unidos”.

Trump reiteró en su campaña electoral de 2024 que, si ganaba mantendría alejado a Estados Unidos de los conflictos bélicos, incluso el pasado año peleó por ganar el Premio Nobel.

Pero desde que regresó a la Casa Blanca amenazas de expansión e intervencionismo van marcando la pauta de su agenda exterior.

Ahora, pese a tener un frente de batalla abierto en Medio Oriente, con Irán, el siguiente objetivo de la administración Trump parece dirigirse a Cuba.

En el área de Caribe fue desplazado el portaaviones Nimitz, pero, según Trump, no es para tratar de intimidar a la isla.