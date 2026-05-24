Células madre para combatir el envejecimiento de los dientes

Pulpa dental en la inmunofluorescencia. - TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS Ansa

El arma para combatir el envejecimiento natural de los dientes, que los vuelve progresivamente más frágiles y susceptibles a los daños causados por las caries, se encuentra en un grupo particular de células madre presentes dentro de la pulpa dental, pero que desaparecen con la edad.

Así lo identificó un estudio publicado en la revista Stem Cell Reports, liderado por la Universidad china de Sichuan, que realizó pruebas en ratones genéticamente modificados.

Los resultados podrían conducir a tratamientos innovadores orientados precisamente a preservar la capacidad regenerativa de las células madre y, al mismo tiempo, eliminar aquellas que ya han envejecido.

Los dientes poseen una capacidad intrínseca de regeneración gracias a las células madre de la pulpa dental, el tejido blando y vital ubicado en el centro del diente.

Estas células son capaces de regenerar los odontoblastos, responsables de producir dentina, el tejido duro que constituye la estructura principal del diente.

Sin embargo, con el paso de los años, las células madre dejan de funcionar, provocando un deterioro de la salud dental.

Utilizando ratones genéticamente modificados, los investigadores dirigidos por Fanyuan Yu identificaron en la pulpa dental un grupo específico de células madre que desempeña un papel clave.

Estas células están ausentes en los ratones ancianos y, si se eliminan de los dientes de animales jóvenes, estos pierden su capacidad regenerativa.

Lo que diferencia a estas células madre de las demás es la producción de una proteína llamada Nfatc1, presente en grandes cantidades en los dientes jóvenes y muy reducida en los dientes envejecidos, tanto en ratones como en humanos.

Esta proteína resultó esencial para el correcto funcionamiento de las células madre y, por lo tanto, una combinación de medicamentos que actúe sobre esta molécula y sobre la eliminación de las células envejecidas podría ayudar a preservar la salud dental durante más tiempo.