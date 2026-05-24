Jorge Alonso Padilla: una vida de amor infinito por la televisión

(Escrito por: Ivón Peñalver)

Para encontrar la palabra precisa, el consejo atinado o la decisión esperada, puede resultar muy beneficioso acudir al “profe” Padilla. Hombre sencillo y de hablar pausado, encontró las coordenadas necesarias para hallar el centro y la razón de más de un porqué.

Con Jorge Alonso Padilla conversamos para el Portal de la Televisión Cubana.

—¿Qué es lo que más aprecia de ser un hombre de los medios?

—En primer lugar, las posibilidades de comunicarse con el público televidente, de enviarle mensajes que le sirvan para crecer como personas, que los hagan reflexionar y entender las problemáticas que la vida nos impone y ayudar, de alguna manera, a ofrecerles, si no una respuesta, al menos una opción.

«Los medios, y en especial los audiovisuales, se convierten en la forma en que tú, como creador, encauzas la vida y te propones dejar una huella de tu trabajo; es decir, demostrar que tu labor a lo largo de la existencia tuvo un objetivo y sirvió para algo. También existe la necesidad de obrar con la perspectiva de que lo creado —y esto es muy importante— logre entretener y atraer al televidente».

Rodaje de la telenovela Bajo el mismo sol

—¿Cómo define su relación con la televisión?

—Mi relación con la televisión es como la de cualquier matrimonio de larga duración: una relación de amor infinito e inseparable, acompañada también por cierta dosis de desencanto ante las cosas que se han ido perdiendo por el camino. Hablo de valores, disciplina, creatividad y de las propias condiciones materiales que muchas veces faltan y en las que, en ocasiones, nos escudamos.

«También echo de menos una mayor apertura creativa que permita ampliar el espectro de posibilidades para desarrollar una televisión diferente, más moderna, más acorde con el siglo XXI, con nuevos formatos que ayuden a recuperar al televidente que hemos perdido. No solo porque el público haya emigrado hacia las plataformas digitales, sino también porque no hemos sabido retenerlo».

—¿Cuál es el mayor desafío de asumir un dramatizado y, desde su experiencia, qué historia desearía contar?

—El dramatizado, que a mí me gusta más llamar ficción, siempre ha sido un enorme reto para cualquier creador, ya sea guionista, actor o especialista. Pero, al mismo tiempo, constituye una tentación irresistible porque satisface las aspiraciones creativas en todos los sentidos.

«Implica poner en funcionamiento todos los mecanismos y herramientas artísticas: dirigir actores, comprender y transmitir los objetivos de la obra a todo el equipo, ser capaz de traducir un texto en una puesta en pantalla viva que capte la atención del espectador y le ofrezca una lectura visual y auditiva enriquecedora. Además, exige dominar la organización eficaz de un rodaje, más aún cuando se trata de una serie.

«Desde mi experiencia, puedo decir que siempre me ha gustado contar historias muy pegadas a la realidad, a nuestra realidad, con nuestros problemas, allí donde los conflictos persisten y donde es posible proponer soluciones u opciones para quienes los viven».

Padilla junto a los recién graduados del último curso de dirección de televisión del CERT

—¿Cuándo llega a la docencia y cuánto ha influido en su vida?

—Quizás la docencia siempre anduvo escondida por ahí. En la vida continuamente estamos enseñando y aprendiendo; es un proceso natural y habitual.

«Recuerdo que cuando me encontraba en los Estudios Cinematográficos de las FAR, que fueron una gran escuela para mí, celebrábamos habitualmente cine-debates y aprendíamos a analizar películas. A su vez, visitábamos unidades militares donde ofrecíamos y conducíamos esos espacios, tanto para jóvenes del Servicio Militar como para oficiales de la Dirección Política de las FAR. Eso nos obligaba a una preparación muy responsable. Era, sin dudas, un acto de docencia e intercambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

«Más adelante, impartí cursos y talleres para asistentes de dirección y otras especialidades. Sin embargo, mi incursión más formal en la docencia comenzó cuando me llamaron para impartir un curso de Dirección de Televisión a los jóvenes que se prepararían como directores en la provincia de Cienfuegos, antes de la inauguración del telecentro Perlavisión.

«Confieso que fue un enorme reto por varias razones. En primer lugar, no contaba con un programa de estudios que hubiese demostrado eficacia en la enseñanza de mi especialidad; además, existía muy poca bibliografía al respecto, mucho menos cubana. Por último, al no estar instalado aún el telecentro, no tenía manera de mostrar en la práctica los distintos contenidos.

Hoy soy “el profe”, afirma Padilla

«Todo ello me obligó a realizar un estudio profundo y a estructurar un programa que guiara la enseñanza, verificando constantemente si los contenidos eran comprendidos para poder avanzar, aun sin poseer formación pedagógica. Ese fue, digamos, mi primer enfrentamiento serio con la docencia.

«El experimento resultó bastante bien y, antes de pensarlo, ya me estaban llamando de otros telecentros para formar directores. Todas esas experiencias me llevaron a plasmarlas en un libro que sirviera de base para la enseñanza de la Dirección de Televisión, tanto en nuestros medios como en el Centro de Capacitación del ICRT.

«Por supuesto, este trabajo ha influido enormemente en mi vida. Hoy soy “el profe” y tengo repartidos por gran parte de Cuba, e incluso en el extranjero, muchos directores de televisión formados por mí. Y sí, sin dudas, eso me enorgullece».

Merecedor del reconocimiento Gitana Tropical

—¿Cuál sería su consejo para los nuevos directores del medio?

—Siempre es el mismo, aunque siento que a veces no le hacen mucho caso. Sin embargo, la vida termina por encaminar a cada cual.

«Primero: disciplina y cultura, sin las cuales es muy difícil obtener buenos resultados.

«Segundo: comprender que el talento no se compra ni se vende; se posee. Lo que sí podemos hacer es brindarle herramientas para que se exprese de la mejor manera.

«Y tercero: buscar la forma de producir una nueva televisión, experimentando con formatos innovadores y creando una programación atractiva, entretenida, culta y capaz de influir positivamente en nuestra sociedad».

Junto a Raúl García (codirector) en el rodaje de Max en el Soho

—¿Se considera un soñador? De ser así, ¿de qué sueño no desearía despertar?

—Creo que para ser artista hay que ser soñador. Yo sueño; no sé si quisiera despertar o no, pero sueño con seguir haciendo, mientras tenga vida, una serie de proyectos que me gustaría ver en pantalla.

«Considero que todavía tengo mucho que aportar, más allá de la docencia o de mi labor como vicepresidente de la Asociación de Cine, Radio y Televisión de la Uneac. Y sí, espero que esos proyectos puedan materializarse».

Y sí, de seguro así será, profe Padilla. Para encontrarlo siempre basta mirar más allá del aula, allí donde continúa sembrando conocimientos, formando generaciones y soñando una televisión mejor.