📹 – Vicente Sánchez, un hombre del deporte

El lajero Vicente Sánchez, medallista de oro en el lanzamiento del martillo en los XV Juegos de Santiago de los Caballeros.

Rescatar las historias y recuerdos de quienes defendieron los colores de Cienfuegos en Juegos Centroamericanos y del Caribe constituye una deuda con las nuevas generaciones. Aunque muchos ya peinen canas, sus hazañas siguen vivas en la memoria colectiva y en el aporte que continúan realizando al deporte perlasureño.

El destacado atleta Vicente Sánchez Vásquez, gloria deportiva del atletismo y presidente de la Comisión Provincial de Atención al Atleta en Cienfuegos, recuerda su actuación en la cita multideportiva regional más antigua del mundo.