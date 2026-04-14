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📹 – Vicente Sánchez, un hombre del deporte

PorPrimitivo González Prado

Abr 14, 2026 #deporte, #historia, #Juegos Centroamericanos y del Caribe
El lajero Vicente Sánchez, medallista de oro en el lanzamiento del martillo en los XV Juegos de Santiago de los Caballeros.

Rescatar las historias y recuerdos de quienes defendieron los colores de Cienfuegos en Juegos Centroamericanos y del Caribe constituye una deuda con las nuevas generaciones. Aunque muchos ya peinen canas, sus hazañas siguen vivas en la memoria colectiva y en el aporte que continúan realizando al deporte perlasureño.

El destacado atleta Vicente Sánchez Vásquez, gloria deportiva del atletismo y presidente de la Comisión Provincial de Atención al Atleta en Cienfuegos, recuerda su actuación en la cita multideportiva regional más antigua del mundo.

Por Primitivo González Prado

Licenciado en Periodismo. Periodista en el Telecentro Perlavisión.

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